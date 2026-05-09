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सवाई माधोपुर में युवक का अपहरण और हत्या मामला, खाट का नाला इलाके में पड़ा मिला शव

पुलिस के अनुसार बरामद शव पर चोट के निशान मिले हैं.

Police registering the report
रिपोर्ट दर्ज करती पुलिस (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 1:22 PM IST

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सवाई माधोपुर: कुण्डेरा थाना क्षेत्र के उलियाना गांव के एक युवक का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है. युवक का शव खाट का नाला इलाके में शनिवार सुबह मिला. परिजनों की मांग है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए.

पुलिस उपाधीक्षक शहर उदय सिंह ने बताया कि कुण्डेरा थाना क्षेत्र के उलियाना गांव निवासी मनखुश मीणा को उसी गांव के कुछ लड़के थार गाड़ी में उठाकर ले गए थे. इसकी जानकारी परिजनों ने देर रात पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने अपने प्रयास किए. उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह सूरवाल थाना इलाके में डेढ़ बॉडी मिली है. जिसकी उसी युवक के रूप में पहचान हुई है. युवक के शव के पोस्मार्टम की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से डेढ़ बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं. प्रथम दृष्टया मर्डर का मामला लगता है. पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि परिजनों के हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी है.

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मृतक के परिजन भरतलाल मीणा का कहना है कि शुक्रवार शाम कुछ युवक थार गाड़ी में मनखुश को उठाकर ले गए. परिजनों ने युवक की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. परिजनों ने कुण्डेरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुबह उनको जानकारी मिली कि युवक का शव सुरवाल थाना क्षेत्र के सेलू गांव चौराहे के नजदीक खाट का नाला के पास पड़ा हुआ है. परिजन ने बताया कि युवक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं. वहीं परिजनों ने कुछ नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. परिजनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के चलते कुछ युवकों ने मनखुश का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी.

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BODY RECOVERED IN KHAT KA NALA AREA
युवक का अपहरण और हत्या
YOUTH KIDNAPPED AND MURDERED
MURDER OF YOUTH IN SAWAI MADHOPUR

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