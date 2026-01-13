ETV Bharat / state

नाइजर से अपह्वत प्रवासी मजदूरों की लौटने पर विधायक ने किया स्वागत, आर्थिक मजबूती के लिए देंगे काम

गिरिडीह के अपहृत पांचों प्रवासी मजदूरों की लौटने पर विधायक ने सम्मानित किया. सभी को 5-5 लाख रुपए का काम देने की बात कही.

MIGRANT WORKERS RETURNED HOME
मजदूरों को मिठाई खिलाकर स्वागत करते विधायक (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 8:55 PM IST

गिरिडीह: अपराधियों के चंगुल से छूटकर वापस लौटे मजदूरों को बगोदर विधायक नागेंद्र महतो विकास योजनाओं का लाभ देंगे. जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. विधायक ने यह घोषणा मंगलवार को मजदूरों के समक्ष की है. नाइजर में अपह्रत बगोदर के पांचों प्रवासी मजदूर अपराधियों के चंगुल से साढ़े आठ महीने के बाद मुक्त हुए हैं. सभी मजदूरों की वापसी भी हो गई है. वापस लौटे मजदूरों ने अपहरण की कहानी बगोदर विधायक नागेंद्र महतो को अपनी जुबानी सुनाई है.

विधायक ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि आप लोगों की सकुशल वापसी होना इलाके के लिए खुशी की बात है. उन्होंने मजदूरों को आर्थिक रूप से सहयोग किए जाने की बात कही है. उन्होंने विधायक निधि से 5 मजदूरों को 5-5 लाख की योजनाएं देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि विधायक के नाते आप लोगों की रिहाई के लिए मुझसे जो भी संभव हुआ मैंने किया. अब जब आप लोगों की वापसी हो गई है तो योजनाएं देकर आप लोगों को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं. सड़क, नाली, गली, तालाब निर्माण आदि जो भी योजनाएं चाहिए, उसे मैं दूंगा. योजनाओं के तहत निर्माण कार्य कराकर दो पैसे की बचत हो सकती है.

जानकारी देते विधायक और मजदूर (ईटीवी भारत)
नाइजर से लौटे प्रवासी मजदूरों का विधायक ने किया स्वागत

नाइजर से लौटे प्रवासी मजदूरों का बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने स्वागत किया है. इसे लेकर दोंदलो पंचायत भवन में मुखिया तुलसी महतो की अगुआई में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था. जिसमें पांचों प्रवासी मजदूर और उनके परिजन शामिल हुए. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित थे. मजदूरों का उन्होंने फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हुए लड्डू खिलाकर मुंह भी मीठा कराया. इस बीच मजदूरों ने विधायक के प्रति आभार जताया.

विधायक ने सभी शुभचिंतकों का जताया आभार

मौके पर विधायक ने कहा कि आप लोगों की अपहरण की खबर की सूचना मिलने पर उन्होंने विदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराते हुए सकुशल रिहाई और वतन वापसी की मांग की थी. उन्होंने कहा कि वे खुद तीन बार दिल्ली जाकर संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की थी. विधायक ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की सकुशल रिहाई और वापसी के लिए प्रयास करने वाले तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं.

बता दें कि बगोदर के पांच प्रवासी मजदूर उतम महतो, चंद्रिका महतो, फलजीत महतो, राजू महतो औक संजय महतो का अपराधियों ने 25 अप्रैल 2025 को नाइजर में अपहरण कर लिया था.

मजदूरों का किया गया रजिस्ट्रेशन

नाइजर से लौटे प्रवासी मजदूरों का श्रम विभाग के द्वारा मंगलवार को रजिस्ट्रेशन किया गया. श्रमिक मित्र मनोज कुमार ठाकुर के द्वारा फिलहाल तीन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसमें मुंडरो के उत्तम महतो, दोंदलो के राजू महतो और चंद्रिका महतो का रजिस्ट्रेशन किया गया है. शेष दो मजदूरों का भी बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होने से सरकारी स्तर पर मिलने वाले सहयोग के बारे में श्रमिक मित्र ने उपस्थित लोगों को विस्तार से बताया. साथ ही प्रवास करने वाले तमाम मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है.

