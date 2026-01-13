ETV Bharat / state

नाइजर से अपह्वत प्रवासी मजदूरों की लौटने पर विधायक ने किया स्वागत, आर्थिक मजबूती के लिए देंगे काम

गिरिडीह: अपराधियों के चंगुल से छूटकर वापस लौटे मजदूरों को बगोदर विधायक नागेंद्र महतो विकास योजनाओं का लाभ देंगे. जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. विधायक ने यह घोषणा मंगलवार को मजदूरों के समक्ष की है. नाइजर में अपह्रत बगोदर के पांचों प्रवासी मजदूर अपराधियों के चंगुल से साढ़े आठ महीने के बाद मुक्त हुए हैं. सभी मजदूरों की वापसी भी हो गई है. वापस लौटे मजदूरों ने अपहरण की कहानी बगोदर विधायक नागेंद्र महतो को अपनी जुबानी सुनाई है.

विधायक ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि आप लोगों की सकुशल वापसी होना इलाके के लिए खुशी की बात है. उन्होंने मजदूरों को आर्थिक रूप से सहयोग किए जाने की बात कही है. उन्होंने विधायक निधि से 5 मजदूरों को 5-5 लाख की योजनाएं देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि विधायक के नाते आप लोगों की रिहाई के लिए मुझसे जो भी संभव हुआ मैंने किया. अब जब आप लोगों की वापसी हो गई है तो योजनाएं देकर आप लोगों को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं. सड़क, नाली, गली, तालाब निर्माण आदि जो भी योजनाएं चाहिए, उसे मैं दूंगा. योजनाओं के तहत निर्माण कार्य कराकर दो पैसे की बचत हो सकती है.

जानकारी देते विधायक और मजदूर (ईटीवी भारत)

नाइजर से लौटे प्रवासी मजदूरों का बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने स्वागत किया है. इसे लेकर दोंदलो पंचायत भवन में मुखिया तुलसी महतो की अगुआई में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था. जिसमें पांचों प्रवासी मजदूर और उनके परिजन शामिल हुए. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित थे. मजदूरों का उन्होंने फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हुए लड्डू खिलाकर मुंह भी मीठा कराया. इस बीच मजदूरों ने विधायक के प्रति आभार जताया.