बोकारो से अपह्रत ठेका कर्मी की हत्या, गिरिडीह में मिली लाश!

गिरिडीहः बोकारो के हरला थाना अंतर्गत सेक्टर आठ से अपह्रत ठेका कर्मी जयंत कुमार सिंह की हत्या कर दी गई है. सोमवार को जयंत की लाश पीरटांड़ थाना इलाके के जलेबियाघाटी से मिली है. शव को बोकारो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और अपने साथ लेकर चली गई है.

इस घटना को लेकर बताया गया कि 10 दिसंबर की रात लगभग 10 बजे बोकारो के भागलपुर मोड़ से जयंत का अपहरण किया गया. जयंत की पत्नी अमृता सिंह ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज करवायी थी. अगवा करने का आरोप विनोद खोपड़ी समेत अन्य पर लगाया गया था. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी.

इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी विनोद खोपड़ी ओडिशा में है. बोकारो पुलिस की टीम ने विनोद पर दबिश बनाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद विनोद से पूछताछ हुई तो उसने जयंत की हत्या की बात स्वीकार कर ली. यह भी बताया कि लाश को गिरिडीह जिला के जंगल में फेंका गया है. ऐसे में सोमवार को विनोद खोपड़ी के साथ बोकारो पुलिस गिरिडीह पहुंची. यहां पहले निमियाघाट थाना इलाके में छानबीन हुई. फिर गिरिडीह पुलिस के साथ टीम पीरटांड़ के जलेबिया घाटी पहुंची और यहीं से लाश को बरामद किया गया.