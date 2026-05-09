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ये कैसी ममता: नाले में फेंकी मिली नवजात बच्ची, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाई जान

अमेठी: अमेठी के इन्हौना थाना क्षेत्र से शनिवार को इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां सड़क किनारे नाले में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली. सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल कर जिला अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया. फिलहाल मासूम जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.



चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव के अनुसार, घटना जनपद के इन्हौना थाना क्षेत्र अंतर्गत गणपति यात्री प्लाजा के पास चिरौली गांव की है. सड़क किनारे नाली में नवजात बच्ची के पड़े होने की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव, केस वर्कर रुचि सिंह, सुपरवाइजर रोशन लाल और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची.

टीम ने बच्ची को नाले से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने जांच के दौरान बच्ची का वजन कम पाया, जिसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए मलिक मोहम्मद जायसी जिला अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में रेफर कर दिया. बच्ची का उपचार अब जिला अस्पताल में जारी है. चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बच्ची के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.



पूरे मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि लावारिश बच्ची को सुरक्षित लाकर इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.