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सूखे कुएं में मिली एक दिन की नवजात बच्ची, अस्पताल में भर्ती

खैरथल : जिले के तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर-13 में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सूखे कुएं में नवजात बच्ची मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. बच्ची अभी स्वस्थ बताई जा रही है.

शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची करीब 24 घंटे की प्रतीत हो रही है. फिलहाल बच्ची स्वस्थ है, लेकिन बेहतर उपचार और निगरानी के लिए उसे अलवर रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. थाना अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि बच्ची को वहां छोड़ने वालों तक पहुंचा जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.