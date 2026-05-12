सूखे कुएं में मिली एक दिन की नवजात बच्ची, अस्पताल में भर्ती
वार्ड नंबर-13 स्थित एक पुराने सूखे कुएं से अचानक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला.
Published : May 12, 2026 at 12:30 PM IST
खैरथल : जिले के तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर-13 में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सूखे कुएं में नवजात बच्ची मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. बच्ची अभी स्वस्थ बताई जा रही है.
शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची करीब 24 घंटे की प्रतीत हो रही है. फिलहाल बच्ची स्वस्थ है, लेकिन बेहतर उपचार और निगरानी के लिए उसे अलवर रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. थाना अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि बच्ची को वहां छोड़ने वालों तक पहुंचा जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
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रोने की आवाज आई तो पता चला : वार्ड नंबर-13 स्थित एक पुराने सूखे कुएं से अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. आसपास मौजूद लोगों ने जब कुएं में झांककर देखा तो कपड़े में लिपटी एक नवजात बच्ची दिखाई दी. स्थानीय लोगों ने तुरंत तिजारा थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना अधिकारी जयप्रकाश मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बच्ची को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला गया. इसके बाद तुरंत उसे तिजारा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का प्राथमिक उपचार शुरू किया.