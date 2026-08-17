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लावारिस नवजात को मिला नया जीवन, नया परिवार, प्रद्युम्न बना राजवीर जायसवाल

जानकारी के अनुसार, 1 दिसंबर 2025 को थाना मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा के पास एक नवजात शिशु लावारिस और गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था. उसके शरीर और सिर पर कई गंभीर चोटें थीं और सिर से लगातार रक्तस्राव हो रहा था. हालत बेहद नाजुक थे, लेकिन वक्त पर मिली मदद ने उसकी जिंदगी को महफुज कर दी. नवजात के मिलने की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, ने तत्काल हस्तक्षेप किया. मासूम को सुरक्षित संरक्षण में लेकर आवश्यक चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराया. उपचार के साथ बच्चे की लगातार निगरानी और देखभाल की गई, ताकि यह नंहा सा लौ बुझने न पाए.

चाइल्ड हेल्पलाइन और संबंधित विभागीय कार्मिकों के निरंतर प्रयासों से उपचार और संरक्षण का सिलसिला जारी रहा. धीरे-धीरे शिशु की हालत में सुधार हुआ. बेहद कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करने के बाद इस मासूम ने जिंदगी की नई उम्मीद हासिल की. इसके बाद उसके सर्वोत्तम हित को केंद्र में रखते हुए विधिक और दत्तक ग्रहण संबंधी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गई.



14 अगस्त 2026 को दत्तक ग्रहण की समस्त निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने बालक प्रद्युम्न को उसके नए परिवार को सौंपा. यह पल उस बच्चे के लिए जिंदगी की एक नई शुरुआत से कम नही थी, जिसकी जीवन की पहली ही दिन बेहद कठिन थीं.



दत्तक माता-पिता अर्चना जायसवाल और अमर जायसवाल ने बालक को नया नाम राजवीर जायसवाल दिया. नाम के साथ उसकी जिंदगी को भी एक नया परिवार, नया अपनापन और नई पहचान मिली. जिस बच्चे को कभी संरक्षण की जरूरत थी, अब उसे माता-पिता का स्नेह और सुरक्षित भविष्य मिल गया है.



इस अवसर पर जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने बालक के उज्ज्वल भविष्य और सुखमय जीवन की कामना की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को प्रेम, सुरक्षा, सम्मान और परिवार का अधिकार मिलना चाहिए. राजवीर को नया परिवार मिलना इसी मानवीय सोच को मजबूत करता है.



राजवीर की कहानी समाज के सामने एक बड़ा संदेश भी छोड़ती है. किसी बच्चे की शुरुआत चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, संवेदनशील व्यवस्था और मानवीय सहयोग उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है. कभी घायल और अकेला मिला यह मासूम अब किसी परिवार की खुशियों का हिस्सा है. एक जिंदगी बची, एक परिवार पूरा हुआ और एक नई कहानी शुरू हो गई.

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