ETV Bharat / state

दिल्‍ली के नरेला में मुठभेड़ के बाद वांछित अपराधी ग‍िरफ्तार, 30 से ज्‍यादा आपराधिक मामले दर्ज

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 30 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित शातिर अपराधी इरशाद अली उर्फ सुकर अली उर्फ शंकर अली के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी पर लूट, झपटमारी और आर्म्स एक्ट सहित 30–35 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. आउटर नॉर्थ जिले की

AATS ने इस पूरी कार्रवाई को दिया अंजाम

जानकारी के अनुसार, आउटर नॉर्थ जिले की AATS टीम को कुख्यात बदमाश इरशाद अली की मौजूदगी की सूचना मिली थी. डीसीपी शोभित डी. सक्सेना के निर्देशन में पुलिस टीम ने नरेला इलाके में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया. खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी. घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी इरशाद अली उर्फ सुकर अली उर्फ शंकर अली एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में लूट, झपटमारी, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराधों के करीब 30 से 35 मामले दर्ज हैं.