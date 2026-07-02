दिल्ली के नरेला में मुठभेड़ के बाद वांछित अपराधी गिरफ्तार, 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज
राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई.
Published : July 2, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 30 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित शातिर अपराधी इरशाद अली उर्फ सुकर अली उर्फ शंकर अली के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी पर लूट, झपटमारी और आर्म्स एक्ट सहित 30–35 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. आउटर नॉर्थ जिले की
AATS ने इस पूरी कार्रवाई को दिया अंजाम
जानकारी के अनुसार, आउटर नॉर्थ जिले की AATS टीम को कुख्यात बदमाश इरशाद अली की मौजूदगी की सूचना मिली थी. डीसीपी शोभित डी. सक्सेना के निर्देशन में पुलिस टीम ने नरेला इलाके में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया. खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी. घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी इरशाद अली उर्फ सुकर अली उर्फ शंकर अली एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में लूट, झपटमारी, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराधों के करीब 30 से 35 मामले दर्ज हैं.
Delhi: Delhi Police arrested a wanted criminal after an encounter in Narela late at night. The accused, Irshad Ali alias Sukar Ali alias Shankar Ali, was wanted in over 30 criminal cases, including robbery and snatching. During police action, the accused sustained a bullet injury… pic.twitter.com/OO0qmpL1RY— IANS (@ians_india) July 2, 2026
घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं और अब यह पता लगाया जा रहा है कि वह किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में था या नहीं. फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क के साथ-साथ अन्य साथियों की तलाश भी जारी है.पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से इलाके में सक्रिय अपराधियों पर बड़ा असर पड़ेगा और कई मामलों के खुलासे होने की भी संभावना है.
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