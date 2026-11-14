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आस्था कुंज पार्क गैंगरेप केस: दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 450 पन्नों की चार्जशीट, 57 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक सबूत शामिल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: कालकाजी मन्दिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में सितंबर महीने में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में 450 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद आसिफ, हेमंत सिंह और मुकेश सिंह को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में इस पूरी वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए 57 गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अहम फॉरेंसिक रिपोर्ट को शामिल किया गया है.

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, यह घटना 21 सितंबर 2026 की शाम की है. 17 वर्षीय पीड़िता अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ पहले कालकाजी मंदिर गई थी और उसके बाद शाम करीब 7 बजे डीडीए के 143 एकड़ में फैले आस्था कुंज पार्क पहुंची. दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठकर चिप्स खा रहे थे, तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे.