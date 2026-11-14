आस्था कुंज पार्क गैंगरेप केस: दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 450 पन्नों की चार्जशीट, 57 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक सबूत शामिल
आस्था कुंज पार्क में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 450 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी .
Published : November 14, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 10:51 AM IST
नई दिल्ली: कालकाजी मन्दिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में सितंबर महीने में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में 450 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद आसिफ, हेमंत सिंह और मुकेश सिंह को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में इस पूरी वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए 57 गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अहम फॉरेंसिक रिपोर्ट को शामिल किया गया है.
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, यह घटना 21 सितंबर 2026 की शाम की है. 17 वर्षीय पीड़िता अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ पहले कालकाजी मंदिर गई थी और उसके बाद शाम करीब 7 बजे डीडीए के 143 एकड़ में फैले आस्था कुंज पार्क पहुंची. दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठकर चिप्स खा रहे थे, तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे.
दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में साकेत कोर्ट के सामने 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट तीनों आरोपियों के खिलाफ दायर की गई है। यह घटना सितंबर 2026 में हुई थी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2026
आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दोनों से देर शाम पार्क में बैठने को लेकर पूछताछ शुरू की उन्होंने लड़के को थप्पड़ मारा और दोनों के मोबाइल फोन छीन लिए. जब लड़की ने अपनी मां को फोन करने की गुहार लगाई, तो आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर उसे डराया. इसके बाद आरोपी उसके दोस्त को घसीटकर पार्क के एक सुनसान और अंधेरे हिस्से में ले गए. दो आरोपियों ने चाकू निकालकर लड़की को जान से मारने की धमकी दी और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.
डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों ने कसा शिकंजा
जांच अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं.पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में तीनों आरोपी वारदात से पहले पार्क में घूमते और घटना के बाद बाहर निकलकर अपने घरों की ओर जाते दिखे हैं. कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी साबित हुआ है कि वारदात के वक्त तीनों पार्क के अंदर ही मौजूद थे और आसिफ ने पार्क के भीतर से ही बाकी दोनों साथियों को फोन किया था.
बरामदगी और एफएसएल रिपोर्ट
पुलिस ने आरोपियों के कपड़े, वारदात में इस्तेमाल अवैध पिस्टल, चाकू, भागने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और पार्क से जैविक सैंपल बरामद किए हैं. इसके अलावा मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा को भी रिकवर कर एफएसएल रिपोर्ट में शामिल किया गया है. पीड़िता ने बातचीत के दौरान सुने गए उपनामों के आधार पर आरोपियों की सही पहचान की.
वारदात के अगले ही दिन यानी 22 सितंबर को पुलिस ने अमर कॉलोनी स्थित डीएम ऑफिस के पास हुई एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया था वहीं, दो अन्य आरोपी हेमंत और मुकेश (जो सगे भाई हैं) को श्रीनिवासपुरी स्थित उनके घर से दबोचा गया था. तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गैंगरेप, आपराधिक साजिश और धमकी देने की धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 और 17 के तहत केस दर्ज किया गया था.
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