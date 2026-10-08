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आस्था कुंज केस: पिंक ऑटो में महिला ड्राइवर, दिल्ली में महिलाओं के सफर का बदलेगा अंदाज

नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क में नाबालिग के साथ हुई कथित गैंगरेप की घटना ने राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. घटना के बाद पार्कों से लेकर सड़कों तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आई. इसी बीच महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर का एक और विकल्प तैयार करने की कोशिश की जा रही है. दिल्ली में पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा दिया जा रहा है और नारी शक्ति संगठन की तरफ से करीब 3000 महिला ऑटो ड्राइवरों को तैयार करने की पहल की जा रही है. मकसद है कि महिला यात्रियों को जरूरत पड़ने पर महिला ड्राइवर के साथ सफर करने का विकल्प मिल सके और महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में ज्यादा सहज महसूस करें.

कालकाजी के आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में कई स्तर पर काम की जरूरत महसूस की जा रही है. इसी कड़ी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर है. सरकार की DURGA योजना के तहत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो का प्रावधान किया गया है. इनमें 1170 महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए हैं. योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ सुरक्षित लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है.

इस पहल का फायदा सिर्फ ऑटो चलाने वाली महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा. अगर ज्यादा संख्या में महिला ड्राइवर सड़कों पर आती हैं तो महिला यात्रियों के सामने भी एक नया विकल्प होगा. खासकर अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए महिला ड्राइवर वाला ऑटो उन्हें ज्यादा सहज महसूस करा सकता है. दक्षिण दिल्ली में पहले से ऑटो चला रहीं पुष्पा रानी इसका उदाहरण हैं. कोविड के दौरान नौकरी जाने के बाद और उम्र अधिक होने की वजह से दोबारा नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया. आज वह कालकाजी, नेहरू प्लेस, कुतुब मीनार और दक्षिण दिल्ली के दूसरे इलाकों में ऑटो चलाती हैं.

पुष्पा रानी खुद ग्रेजुएट हैं और उनका कहना है कि उनके ऑटो में बैठने वाली महिलाएं उनके साथ काफी सहज महसूस करती हैं. उनके मुताबिक महिला यात्री अक्सर इस बात पर खुशी जताती हैं कि उन्हें एक महिला ड्राइवर के साथ सफर करने का मौका मिल रहा है. यानी एक महिला का आत्मनिर्भर बनना दूसरी महिला के सफर में भी भरोसा पैदा कर रहा है. इसी मॉडल को बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है. नारी शक्ति संगठन करीब 3000 महिला ऑटो ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने की पहल कर रहा है, ताकि ज्यादा महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ सकें.

सफीना जोसेफ, अध्यक्ष, नारी शक्ति (ETV Bharat)

महिला ड्राइवर होने से सफर में बढ़ेगा भरोसा

महिला सुरक्षा की बात सिर्फ किसी एक घटना के बाद की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. सड़क पर सुरक्षित सफर, ड्राइवर का व्यवहार, रात में यात्रा का भरोसा और जरूरत पड़ने पर मदद मिलना भी महिला सुरक्षा का हिस्सा है. ऐसे में महिला ड्राइवरों की संख्या बढ़ने से महिलाओं के सामने कम से कम एक अतिरिक्त विकल्प जरूर तैयार हो सकता है. वहीं महिलाओं के लिए ये रोजगार का भी रास्ता है. पिंक ई-ऑटो योजना के तहत सरकार ने महिलाओं को ऑटो की मालिक और चालक बनने का अवसर देने की बात कही है.

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पिंक ई-ऑटो और महिला ड्राइवरों को बढ़ावा देने की पहल

इस पहल की तस्वीर पुष्पा रानी जैसी महिलाओं से भी समझी जा सकती है, जिन्होंने नौकरी जाने के बाद ऑटो को अपना रोजगार बनाया और अब दक्षिण दिल्ली की सड़कों पर यात्रियों को सेवा दे रही हैं. एक तरफ वह खुद आत्मनिर्भर हुईं, तो दूसरी तरफ उनके ऑटो में बैठने वाली महिलाओं को भी महिला ड्राइवर के साथ सफर करने का विकल्प मिला. अब 3000 महिलाओं को ट्रेनिंग देने की पहल अगर बड़े स्तर पर जमीन पर उतरती है तो दिल्ली की सड़कों पर महिला ड्राइवरों की मौजूदगी और बढ़ सकती है.

रेखा गुप्ता के साथ महिला ड्राइवर (ETV Bharat)

कालकाजी के आस्था कुंज में हुई घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ाई, लेकिन सुरक्षा का मतलब सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं है. सुरक्षित माहौल तैयार करना भी उतना ही जरूरी है. पिंक ई-ऑटो और महिला ड्राइवरों को बढ़ावा देने की पहल इसी दिशा में एक विकल्प तैयार कर रही है. एक तरफ महिलाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर के साथ सफर करने का विकल्प भी मिलेगा. अब कोशिश है कि महिलाओं को सफर में भी ज्यादा भरोसा मिले. पिंक ऑटो और महिला ड्राइवरों की बढ़ती संख्या आने वाले वक्त में दिल्ली की महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहज यात्रा का एक नया विकल्प बन सकती है.

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