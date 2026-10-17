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जालौन में कक्षा 8 की छात्रा आस्था बिश्नोई बनीं 1 दिन की कोतवाल, फरियादियों की समस्याएं सुनीं

छात्रा आस्था बिश्नोई बनीं 1 दिन की कोतवाल ( Photo credit: ETV Bharat )

जालौन/सिद्धार्थनगर : मिशन शक्ति अभियान के तहत एमएसवी इंटर कॉलेज की कक्षा 8 की छात्रा आस्था बिश्नोई को कालपी कोतवाली में एक दिन का कोतवाल बनाया गया. इस दौरान छात्रा ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और तुरंत समाधान के निर्देश दिए.

कालपी कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि कोतवाली में हुई यह पहल इस संदेश के रूप में देखी जा रही है कि बेटियों को अवसर और प्रोत्साहन मिले, तो वह भी नेतृत्व की जिम्मेदारी बखूबी समझ सकती हैं.