जालौन में कक्षा 8 की छात्रा आस्था बिश्नोई बनीं 1 दिन की कोतवाल, फरियादियों की समस्याएं सुनीं
कालपी कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 6:46 PM IST
जालौन/सिद्धार्थनगर : मिशन शक्ति अभियान के तहत एमएसवी इंटर कॉलेज की कक्षा 8 की छात्रा आस्था बिश्नोई को कालपी कोतवाली में एक दिन का कोतवाल बनाया गया. इस दौरान छात्रा ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और तुरंत समाधान के निर्देश दिए.
कालपी कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि कोतवाली में हुई यह पहल इस संदेश के रूप में देखी जा रही है कि बेटियों को अवसर और प्रोत्साहन मिले, तो वह भी नेतृत्व की जिम्मेदारी बखूबी समझ सकती हैं.
मिशन शक्ति के तहत पूरे जिले में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल चल रही है. उसी क्रम में आज कोतवाली में भी एक दिन की कोतवाल छात्रा को बनाया गया था. छात्रा ने कानून व्यवस्था कैसे चलती है उसको भी सीखा और अन्य छात्र-छात्राओं के लिए भी वह प्रेरणा बनी हैं.
जानकारी के मुताबिक, कालपी के टरननगंज क्षेत्र की निवासी व एमएसवी इंटर कॉलेज में कक्षा आठ की छात्रा आस्था बिश्नोई को शनिवार को एक दिन का कालपी कोतवाली का प्रभारी बनाया गया. एक दिन की कोतवाल की जिम्मेदारी संभालने के बाद छात्रा के सामने दो शिकायतें आईं. इनमें पहली शिकायत देशराज की थी, जबकि दूसरी शिकायत लल्लू से संबंधित थी.
छात्रा ने पहली शिकायत के मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जबकि दूसरी शिकायत में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा. इस दौरान छात्रा ने पुलिस अधिकारियों के साथ शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को समझा और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई. इस दौरान कालपी कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी, उपनिरीक्षक ममतेश मौजूद रहे.
सिद्धार्थनगर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन : जिले के बांसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय सोनखर में मिशन शक्ति फेज 6 के अंतर्गत कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन व पुलिस अधीक्षक डा. अभिषेक माहजन द्वारा कन्याओं का पूजन किया गया.
जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जी एन ने बताया कि उनके व पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम को संपन्न किया गया. इस कार्यक्रम के जरिये मिशन शक्ति व "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान को आगे बढ़ाने का भी कार्य किया गया है.
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