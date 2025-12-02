ETV Bharat / state

बिहार की ऐसी शादी, जिसमें राहुल रॉय ने गिटार बजाकर आशिकी की दिलायी याद

आशिकी फेम राहुल रॉय बिहार के रोहतास में एक शादी समारोह में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म के गाने पर सभी को झूमाया

अभिनेता राहुल रॉय
अभिनेता राहुल रॉय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 2, 2025 at 6:49 PM IST

4 Min Read
रोहतास: बॉलीवुड फिल्म आशिकी के अभिनेता राहुल रॉय बिहार पहुंचे, इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म के गाने पर परफॉर्म भी किए. समारोह में हाथों में गिटार थाम 'बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए' गाना गुनगुनाए. इस दौरान फैन्स का काफी सपोर्ट मिला. सोशल मीडिया पर इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

शादी समारोह में पहुंचे अभिनेता: दअरसल, बिक्रमगंज के प्रसिद्ध गणित शिक्षक आरके श्रीवास्तव की भतीजी कुमारी रानी की शादी थी. इसी शादी समारोह में आशिकी फेम राहुल रॉय पहुंचे. अभिनेता आरके श्रीवास्तव के दोस्त हैं. इसी नाते वे समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे.

रोहतास में अभिनेता राहुल रॉय (ETV Bharat)

आरके श्रीवास्तव से दोस्ती: आरके श्रीवास्तव बताते हैं कि राहुल रॉय से उनकी दोस्ती है. राहुल रॉय के अलावे ग्रेट खली भी आरके श्रीवास्तव के यहां आ चुके हैं. उन्होंने बताया कि राहुल रॉय पूरे पांच दिन तक रोहतास में रहे. 21 नवंबर को आए और 25 नवंबर को बिहार से रवाना हुए.

"राहुल रॉय मेरे बहुत पुराने मित्र हैं. उन्हें भतीजी की शादी में निमंत्रण दिया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया. शादी को बड़े ही करीब से देखा. हल्दी की रस्म से लेकर शादी, दुल्हन की विदाई तक पल-पल परिवार के साथ रहे. दुल्हन को आशीर्वाद दिया. मां के पैर भी छुए. राहुल रॉय बहुत ही अच्छे इंसान हैं." -आरके श्रीवास्तव

अभिनेता राहुल रॉय
अभिनेता राहुल रॉय (ETV Bharat)

2021 में नहीं आ पाए थे: आर के श्रीवास्तव की बड़ी भतीजी की शादी 2021 में भी थी. राहुल रॉय को इन्होंने निमंत्रण भेजा था, लेकिन ब्रेन स्टॉक की वजह से आना नहीं हो पाया. इस बार जब राहुल को निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने आने का वादा किया. आश्वस्त किया कि इस शादी में जरूर शामिल होंगे.

गिटार से साथ गाए गाना: आरके श्रीवास्तव की मानें तो हम लोगों की डिमांड पर ही सीने अभिनेता ने परफॉर्म किया. गिटार नहीं था, बगल के घर से मंगाया गया. जिसके बाद उन्होंने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया. कई सालों बाद फिर उसी रंग में दिखे.

कौन हैं आरके श्रीवास्तव: आर के श्रीवास्तव मूल रूप से बिक्रमगंज के रहने वाले हैं, जिनकी गिनती भारत के प्रसिद्ध शिक्षकों में होती है. इन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से आशीर्वाद और सम्मान भी मिल चुका है. भारत के प्रसिद्ध शिक्षक आरके श्रीवास्तव का जीवन काफी संघर्षशील और प्रेरणायक है.

आरके श्रीवास्तव से बातचीत (ETV Bharat)

कई छात्रों आईआईटीयन बनाया: आरके श्रीवास्तव ने ‘1 रुपये गुरु दक्षिणा’ के जरिए 950 से अधिक गरीब छात्रों को आईआईटीयन बनाया. पाइथागोरस प्रमेय को 50 से अधिक तरीकों से सिद्ध करने वाले इस शिक्षक का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है. दुनिया के मानचित्र पर मैथेमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है.

मैथमेटिक्स में महारत: इनका पूरा नाम रजनी कांत श्रीवास्तव है. ये भारत के एक मात्र ऐसे शिक्षक होंगे, जिनका कोई हेटर्स नहीं मिलेगा. जिन्होंने देश के हर उस बच्चे की मदद करने की सोची जो पढ़ना चाहता है. आरके श्रीवास्तव ने मैथमेटिक्स में महारत हासिल की है. कौटिल्य को भी पढ़ाया है.

अभिनेता राहुल रॉय
अभिनेता राहुल रॉय (ETV Bharat)

दुल्हन को आशीर्वाद दिया: दुल्हन की मां संध्या देवी कहती है कि वह पल बड़े ही गौरव का था. फिल्म जगत के बड़े सितारे राहुल रॉय ने दुल्हन को आशीर्वाद दिया. वीडियो कॉल पर दूल्हे दीपक से बात की. यहां तक कि मां के पैर छुए तो मां ने भी राहुल के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया. उन्होंने फिर बिहार आने का वादा किया.

'राहुल रॉय नेकदिल इंसान': आर के श्रीवास्तव के भांजा बताते हैं कि राहुल रॉय एक नेकदिल इंसान हैं. मामा के मित्र हैं. पांच दिनों तक उनके साथ रहे पर कही से भी उन्हें स्टारडम नहीं दिखा. मिलकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वह बड़े सेलिब्रिटी हैं. जब उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस देना शुरू किया तो वह पल यादगार बन गया.

