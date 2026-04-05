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आरती सिंह राव ने जताई CM बनने की ख्वाहिश, बोलीं-"मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती, मैं जरूर..."

रेवाड़ी : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने खुलकर माना कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी. रेवाड़ी पहुंची आरती राव से पूछा गया था कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मंच से कह चुके हैं कि अहीरवाल क्षेत्र से सीएम बनना चाहिए. इस सवाल के जवाब में आरती ने कहा कि मैं इस बयानबाजी में शामिल नहीं होना चाहतीं, लेकिन लोगों के मन की बात अब सामने आ रही है.

"लोगों के दिलों में है, जुबां पर आ गया" : कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने बोलते हुए कहा कि " मैं इस ब्यानबाजी के बीच में नहीं आना चाहती. जो लोगों के दिल में है, वो वैसे ही जुबां पर आ गया. मुझे उस को दोहराने की जरूरत नहीं है".

"सबको मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है" : जब उनसे पूछा गया कि आप विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या आप सीएम नहीं बन सकती?. इस सवाल के जवाब में आरती सिंह राव ने बोलते हुए कहा कि "मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती, मैं जरूर...अगर कोई नेता बनता है तो आगे चलकर सबको मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है. मंजिल मिले या ना मिले, वो अलग बात है. मंजिल पाने की ख्वाहिश में ही तो आगे बढ़ता है कोई भी. अब कहां तक वो मंजिल मिलती है, वो किस्मत और भगवान के ऊपर है.