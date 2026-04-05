ETV Bharat / state

आरती सिंह राव ने जताई CM बनने की ख्वाहिश, बोलीं-"मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती, मैं जरूर..."

हरियाणा के रेवाड़ी पहुंची कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने सीएम बनने की ख्वाहिश जताई है.

Aarti Singh Rao expressed her desire to become the Chief Minister of Haryana
आरती सिंह राव ने जताई CM बनने की ख्वाहिश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 5, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने खुलकर माना कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी. रेवाड़ी पहुंची आरती राव से पूछा गया था कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मंच से कह चुके हैं कि अहीरवाल क्षेत्र से सीएम बनना चाहिए. इस सवाल के जवाब में आरती ने कहा कि मैं इस बयानबाजी में शामिल नहीं होना चाहतीं, लेकिन लोगों के मन की बात अब सामने आ रही है.

"लोगों के दिलों में है, जुबां पर आ गया" : कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने बोलते हुए कहा कि " मैं इस ब्यानबाजी के बीच में नहीं आना चाहती. जो लोगों के दिल में है, वो वैसे ही जुबां पर आ गया. मुझे उस को दोहराने की जरूरत नहीं है".

"सबको मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है" : जब उनसे पूछा गया कि आप विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या आप सीएम नहीं बन सकती?. इस सवाल के जवाब में आरती सिंह राव ने बोलते हुए कहा कि "मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती, मैं जरूर...अगर कोई नेता बनता है तो आगे चलकर सबको मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है. मंजिल मिले या ना मिले, वो अलग बात है. मंजिल पाने की ख्वाहिश में ही तो आगे बढ़ता है कोई भी. अब कहां तक वो मंजिल मिलती है, वो किस्मत और भगवान के ऊपर है.

आरती सिंह राव ने जताई CM बनने की ख्वाहिश (Etv Bharat)

सुनील मूसेपुर के घर गई थी : आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव आज रेवाड़ी शहर के सेक्टर एक स्थित भाजपा के पूर्व प्रत्याशी सुनील मूसेपुर के घर चाय के चर्चा के कार्यक्रम पर शिरकत करने के लिए पहुंची थी. इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा में जल्द होगी 450 डॉक्टरों की भर्ती, रोहतक PGI में अव्यवस्था देख भड़की स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों की लगाई क्लास

ये भी पढ़ें : मानेसर मेयर इंद्रजीत यादव से मिली आरती राव, बोलीं - “जो लोग साथ देते हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहिए”

ये भी पढ़ें : "राव इंद्रजीत को नहीं इनके वजूद की जरूरत", रेवाड़ी में आरती राव का राव विरोधियों पर निशाना

TAGGED:

AARTI SINGH RAO ON CM DESIRE
ARTI SINGH RAO
अहीरवाल से सीएम
आरती राव
AARTI SINGH RAO ON CM DESIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.