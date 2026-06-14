ETV Bharat / state

भारत-पाक महामुकाबला: टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में उतारी गई मां गंगा की विशेष आरती

टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में उतारी गई मां गंगा की विशेष आरती ( Photo Credit; ETV Bharat )