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भारत-पाक महामुकाबला: टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में उतारी गई मां गंगा की विशेष आरती

महिला टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विजय के लिए काशी में विशेष प्रार्थना की गई.

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टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में उतारी गई मां गंगा की विशेष आरती (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 2:15 PM IST

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वाराणसी : महिला टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विजय के लिए काशी में विशेष प्रार्थना की गई. रविवार को नमामि गंगे टीम ने काशी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ की आरती उतारी. टीम के सदस्यों ने प्रार्थना की कि भारतीय बेटियां इस रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर पूरे विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाएं.

टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में उतारी गई मां गंगा की विशेष आरती (Video Credit; ETV Bharat)

नमामि गंगे टीम ने रविवार को भारत माता की तस्वीर, क्रिकेट किट, बैट, बाल लेकर राष्ट्रध्वज के साथ मां गंगा द्वार से भारत टीम की जीत के लिए प्रार्थना की‌ है. इस दौरान भारत माता की जय, चक दे इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा के गगन भेदी उद्घोष से दशाश्वमेध घाट का परिसर गूंज उठा. नमामि गंगे के सदस्यों के साथ सैकड़ों माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना की.

राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि क्रिकेट भारतीयों का प्रिय खेल है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने उम्दा खेल से विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. रविवार को इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हराकर आगे बढ़े, इसके लिए हमने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ की आरती उतार कर आशीर्वाद मांगा है.

इधर 140 करोड़ भारतीयों की आशा और निगाहें भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर है. भारतीय क्रिकेट टीम विजेता हो, महादेव और मां गंगा से आशीर्वाद की कामना की है और कहा कि जिस तरह हमारी प्रतिद्वंद्वी टीम पाकिस्तान को हमने हर बार वर्ल्ड कप में हराया है. इस बार भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में उन्हें हराकर जीत दर्ज करे.

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