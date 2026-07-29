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मेरठ कांवड़ यात्रा में हर किसी का दिल जीत रही हापुड़ की आरती, सास को पालकी में बिठाकर कराया गंगाजल का अभिषेक

भक्ति भी, फर्ज भी: वर्तमान समय में जहां सास- बहू के रिश्तों के तनाव की बातें अक्सर सामने आती हैं, वहीं आरती अपनी 65 वर्षीय सास ऊषा को पालकी/कांवड़ में बैठाकर और कंधे पर उठाकर यात्रा पूरी करते हुए समाज के सामने भक्ति और सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है. ​आरती ​अपनी इस कठिन और पवित्र यात्रा के बारे में बात करते हुए बताती है कि ​उन्होंने 11 तारीख की शाम को 7 बजे हरिद्वार से कांवड़ उठाई थी. उनकी कोई कोई मन्नत नहीं है. बावजूद वो 2025 से ही सांस के साथ कांवड़ यात्रा कर रही हैं.

मेरठ: कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं. हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों के बीच हापुड़ की 30 वर्षीय आरती हर किसी का ध्यान खींच रही हैं. उनकी भक्ति देख लोग उन्हें आधुनिक समय की 'श्रवण कुमार' बता रहे हैं.

मेरी सास ही मेरी मां हैं, जहां आज के समय में सास और बहू के बीच विवाद देखने को मिलते हैं, मैं यही कहूँगी कि सास को भी अच्छा रहना चाहिए और बहू को भी अच्छा रहना चाहिए. दोनों तरफ से अच्छे रिश्ते रहें, तभी घर चलता है. ​मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूं कि बहुओं को घर पर रहकर भी अपने बड़े-बुजुर्गों की समय से और अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए.- आरती, बहू

बच्चों का मिला साथ: इस 130 किलोमीटर से अधिक लंबे पैदल सफर में आरती के मासूम बच्चे 12 वर्षीय गोलू और 10 वर्षीय लवी, भी उनकी ताकत बने हुए हैं. यात्रा के दौरान जब भी आरती थकती हैं, तो बच्चे अपनी दादी का ध्यान रखते हैं और मां का हौसला बढ़ाते हैं. ​

पोती और बहू ने कराया गंगाजल अभिषेक (Photo Credit: ETV Bharat)

बहू को मिला सास का आशीर्वाद: ​अपनी बहू आरती के इस समर्पण और प्रेम से भावुक हुईं सास ऊषा ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी बहू उन्हें कांवड़ (पालकी) में बैठाकर ला रही है. साथ में पोता और पोती भी हैं.

हमारी बहू से कभी कोई अनबन या विवाद नहीं हुआ. मैं उसे दिल से आशीर्वाद देती हूं कि वह जो भी काम कर रही है, उसमें सब ठीक-ठाक रहे. लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. मेरी बहू तो हमारा घर और जिंदगी सुधारने में लगी हुई है.- ऊषा, आरती की सास

कस्तला कासिमाबाद (हापुड़) निवासी कुलदीप की पत्नी आरती और उनके बच्चों का यह उत्साह देखकर रास्ते से गुजरने वाले श्रद्धालु उन्हें 'कलियुग की श्रवण कुमार' कहकर नमन कर रहे हैं. ये लोग हापुड़ के पास निज़ामपुर जा रहे हैं और आराम-आराम से चलते हुए 8-9 तारीख तक पहुंच जाएंगे.

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