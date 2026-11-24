शहडोल की बेटियों का कमाल, नेशनल बास्केटबॉल चेंपियनशिप की मध्य प्रदेश टीम में आराध्या और दाक्षी सेलेक्ट
नेशनल गेम्स का आयोजन 9 से 12 दिसंबर तक तमिलनाडु के कोटागिरी में किया जाएगा. कई नेशनल खेल चुकी हैं आराध्या द्विवेदी. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:11 PM IST
शहडोल: खेल की दुनिया में शहडोल अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रनिंग हो, या फिर बास्केटबॉल, शहडोल के खिलाड़ी हर क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं. हाल ही में गुना में स्टेट लेवल मुकाबले में शहडोल की अंडर 14 बालिका वर्ग की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था. उसी आधार पर दोनों लड़कियों का चयन नेशनल लेवल के लिए मध्य प्रदेश की टीम में हुआ है जो अब तमिलनाडु के कोटागिरी में अपने खेल का जौहर दिखाएंगी.
नेशनल में शहडोल की दो खिलाड़ी
बॉस्केटबॉल में शहडोल की लड़कियां लगातार अपना जौहर दिखा रही हैं, और देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, बास्केटबॉल में शहडोल की आराध्या द्विवेदी और दाक्षी सिंह का चयन 14 वर्ष बालिका वर्ग की नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश टीम में हुआ है. दोनों ही खिलाड़ियों का सिलेक्शन स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. बॉस्केटबॉल में शहडोल के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है. आराध्या और दाक्षी लंबे समय से बास्केटबॉल खेल रही हैं.
कहां और कब होंगे नेशनल गेम्स
शहडोल के बॉस्केटबॉल कोच केके श्रीवास्तव बताते हैं "नेशनल गेम्स का आयोजन 9 से 12 दिसंबर तक तमिलनाडु के कोटागिरी में किया जाएगा. जिसके पहले चयनित खिलाड़ियों के लिए 3 से 7 दिसंबर तक गुना में प्री-नेशनल प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा. जिसमें एमपी के सभी सेलेक्टेड खिलाड़ी शामिल होंगे."
सालों से सीख रहे बॉस्केटबॉल
कोच केके श्रीवास्तव बताते हैं "दाक्षी सिंह, शहडोल में कक्षा छठवीं की छात्रा हैं. दाक्षी पिछले छह वर्षों से जिला बास्केटबॉल संघ की नियमित खिलाड़ी के रूप में अभ्यास कर रही हैं. वहीं आराध्या द्विवेदी, कक्षा आठवीं की छात्रा हैं. आराध्या पिछले 10 वर्षों से जिला बास्केटबॉल संघ की नियमित खिलाड़ी हैं. कम उम्र से ही बास्केटबॉल के प्रति लगन, नियमित अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण ने दोनों खिलाड़ियों को इस मुकाम तक पहुंचाया है."
स्टेट लेवल पर शहडोल ने किया था कमाल
कोच केके श्रीवास्तव बताते हैं "स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 20 नवंबर तक गुना में किया गया था. प्रतियोगिता में शहडोल संभाग की 14 वर्षीय बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पूल के सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की थी. शहडोल की टीम ने पहले मुकाबले में नर्मदापुरम संभाग को
37-0 से पराजित किया.
दूसरे मुकाबले में ग्वालियर संभाग को 10 अंकों से हराया, जबकि तीसरे मैच में जनजातीय कार्य विभाग की टीम को 15 अंकों से शिकस्त दी. पूल के अंतिम मुकाबले में उज्जैन संभाग को 22 अंकों से पराजित कर शहडोल की बालिकाओं ने अपने पूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई. इसी प्रतियोगिता में उनके खेल प्रदर्शन के आधार पर आराध्या और दाक्षी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है."
कई नेशनल खेल चुकी हैं आराध्या
बॉस्केटबॉल में नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट आराध्या द्विवेदी इससे पहले भी दो एसजीएफआई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. इसके साथ ही इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में आयोजित ओपन नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है.