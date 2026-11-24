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शहडोल की बेटियों का कमाल, नेशनल बास्केटबॉल चेंपियनशिप की मध्य प्रदेश टीम में आराध्या और दाक्षी सेलेक्ट

मध्य प्रदेश टीम में आराध्या और दाक्षी सेलेक्ट ( ETV Bharat )

शहडोल: खेल की दुनिया में शहडोल अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रनिंग हो, या फिर बास्केटबॉल, शहडोल के खिलाड़ी हर क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं. हाल ही में गुना में स्टेट लेवल मुकाबले में शहडोल की अंडर 14 बालिका वर्ग की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था. उसी आधार पर दोनों लड़कियों का चयन नेशनल लेवल के लिए मध्य प्रदेश की टीम में हुआ है जो अब तमिलनाडु के कोटागिरी में अपने खेल का जौहर दिखाएंगी.

नेशनल में शहडोल की दो खिलाड़ी

बॉस्केटबॉल में शहडोल की लड़कियां लगातार अपना जौहर दिखा रही हैं, और देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, बास्केटबॉल में शहडोल की आराध्या द्विवेदी और दाक्षी सिंह का चयन 14 वर्ष बालिका वर्ग की नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश टीम में हुआ है. दोनों ही खिलाड़ियों का सिलेक्शन स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. बॉस्केटबॉल में शहडोल के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है. आराध्या और दाक्षी लंबे समय से बास्केटबॉल खेल रही हैं. मध्य प्रदेश टीम में आराध्या और दाक्षी सेलेक्ट (ETV Bharat) कहां और कब होंगे नेशनल गेम्स शहडोल के बॉस्केटबॉल कोच केके श्रीवास्तव बताते हैं "नेशनल गेम्स का आयोजन 9 से 12 दिसंबर तक तमिलनाडु के कोटागिरी में किया जाएगा. जिसके पहले चयनित खिलाड़ियों के लिए 3 से 7 दिसंबर तक गुना में प्री-नेशनल प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा. जिसमें एमपी के सभी सेलेक्टेड खिलाड़ी शामिल होंगे." सालों से सीख रहे बॉस्केटबॉल