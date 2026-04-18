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दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया आकिब मैजूल, बिजनौर पुलिस कर रही पूछताछ, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काता था

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा, नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है.

बिजनौर पुलिस ने आकिब मैजूल को हिरासत में लिया.
बिजनौर पुलिस ने आकिब मैजूल को हिरासत में लिया. (Photo Credit; Bijnor Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:45 PM IST

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बिजनौर : सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को देशविरोधी गतिविधियों में शामिल करने वाले नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दक्षिण अफ्रीका में रह रहे मुख्य आरोपी मैजूल को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हिरासत में लेकर बिजनौर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस मैजूल से पूछताछ में लगी हुई है.

बता दें, नवंबर 2025 में इंस्टाग्राम लाइव पर हथियारों के प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया था. जांच में खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए युवाओं को पहले दोस्ती और फिर “कौम के लिए काम” के नाम पर भड़काता था.

आरोपियों द्वारा युवाओं को एके-47 और ग्रेनेड जैसे हथियारों के वीडियो दिखाकर उन्हें प्रभावित किया जाता था और पैसों का लालच देकर रेलवे ट्रैक उड़ाने व वाहनों में आग लगाने जैसी साजिशों में शामिल करने की कोशिश की जाती थी.

इस मामले में पहले ही उवैद मलिक, जलाल हैदर और समीर उर्फ रुहान समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि आकिब मैजूल और आजाद जैसे अन्य आरोपी अभी भी विदेश में बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने इन सभी के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था. अब मैजूल की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है. मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच भी जारी है, जिससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है.

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