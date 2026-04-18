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दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया आकिब मैजूल, बिजनौर पुलिस कर रही पूछताछ, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काता था

बिजनौर पुलिस ने आकिब मैजूल को हिरासत में लिया. ( Photo Credit; Bijnor Police )