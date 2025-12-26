प्रदूषण पर 'Santa' वाला वीडियो AAP को पड़ा भारी, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, FIR दर्ज, पढ़िए अब आगे क्या?
बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पुलिस ने FIR दर्ज की है, कानून अपना काम कर रहा है.
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीतिक चुटकी लेना आम आदमी पार्टी के नेताओं को भारी पड़ गया. दिल्ली पुलिस ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, AAP विधायक संजीव झा और AAP नेता आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामला क्रिसमस से ठीक पहले सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक 'स्किट' (लघु नाटिका) से जुड़ा है. इस पर बीजेपी ने आप नेताओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि AAP नेता इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं उन्होंने आज एक बार फिर अपनी इसी स्किट का वीडियो पोस्ट कर बीजेपी से सवाल भी पूछा...आइये समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.
जानिए क्या है पूरा विवाद
दरअसल, बीते 17 और 18 दिसंबर को सौरभ भारद्वाज और अन्य नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया था. इस वीडियो में दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ लोग सांता क्लॉज की वेशभूषा में नजर आ रहे थे. वीडियो में दिखाया गया कि दिल्ली की जहरीली हवा और बढ़ते एक्यूआई के कारण सांता क्लॉज बेहोश होकर सड़क पर गिर जाते हैं. इसके बाद वीडियो में AAP नेताओं को उन्हें सीपीआर (CPR) देते हुए और प्रदूषण के गंभीर हालातों पर व्यंग्य करते हुए दिखाया गया. इस पर क्रिसमस के दिन कनॉट प्लेस थाने में शिकायतकर्ता वकील खुशबू जॉर्ज की शिकायत पर पुलिस ने उक्त नेताओं के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. आरोप है कि सांता क्लॉज ईसाई समुदाय के एक पवित्र और श्रद्धेय प्रतीक हैं. वीडियो में उन्हें राजनीतिक संदेश के लिए एक उपकरण (वस्तु) की तरह इस्तेमाल करना और उनका मजाक उड़ाना ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत करता है.
बताइये, आपको क्या लगता है ?— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 26, 2025
इस वीडियो में ऐसा क्या है कि भाजपा की धार्मिक आस्था आहत हो गई ? https://t.co/6WzflRKsyY
- धारा 299 (BNS) में किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से ठेस पहुंचाने से संबंधित है.
- धारा 302 (BNS) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों, संकेतों या दृश्य रूप में अपमान करना
- धारा 3(5) (BNS) जिसमें सामान्य इरादा यानी जब कई लोग मिलकर किसी अपराध को अंजाम देते हैं.
क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई?
दर्ज एफआईआर के आधार पर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ये धाराएं बेलेबल और नॉन बेलेबल श्रेणी में आती हैं पुलिस को अधिकार है कि वह जांच के दौरान आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करे या जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी कर सकती है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, 7 साल से कम सजा वाले मामलों में सीधे गिरफ्तारी के बजाय धारा 35 (1) BNS (पुरानी 41A CrPC) का नोटिस देना अनिवार्य है. यदि अदालत में आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो दोषियों को 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. पुलिस अब वीडियो की फॉरेंसिक जांच करेगी और यह देखेगी कि क्या इसका उद्देश्य वास्तव में केवल प्रदूषण पर जागरूकता था या इसके पीछे किसी समुदाय की मान्यताओं का अपमान करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा था.
गर्माई राजनीति
इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई है. सौरभ भारद्वाज और आदिल अहमद खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "हमने सांता क्लॉज के जरिए प्रदूषण के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाया, जिससे केंद्र और दिल्ली की एजेंसियां दबाव में हैं. अब बीजेपी के लोग ही ईसाई का मुखौटा पहनकर शिकायतें कर रहे हैं." उन्होंने लाजपत नगर की एक घटना का हवाला देते हुए पूछा कि जब वहां सांता की टोपियां उछाली गईं, तब किसी की धार्मिक भावनाएं क्यों नहीं आहत हुईं?
दूसरी ओर, बीजेपी का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी धर्म के पवित्र प्रतीकों का मजाक उड़ाना स्वीकार्य नहीं है. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के ऊपर पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने को लेकर कि दर्ज एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्लीवासियों द्वारा सत्ता से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता किस स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं और अपने आप को खबर में रखने के लिए किस तरह के हथकंडो को अपना रहे हैं, यह एफआईआर उसका प्रमाण है.
VIDEO | Delhi BJP president Virendra Sachdeva (@Virend_Sachdeva) on FIR against Saurabh Bhardwaj, 2 other AAP leaders over 'Santa behosh ho gaye' skit, says, " in politics, seriousness is very important. politicians should keep themselves away from such drama. when you try to make… pic.twitter.com/nt9a79vG1x— Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2025
सचदेवा ने कहा कि एक पार्टी के अध्यक्ष जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और संजीव झा जो अभी भी विधायक है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, उन्हें अपनी गंभीरता नहीं खोनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जिन तीन नेताओं पर पुलिस ने एफआई आर दर्ज की है, उन्होने धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर मसखरी करने का एक अशोभनीय कार्य किया है जो किसी भी धर्म के लिए शोभनीय नहीं है. उन्होंने कहा किसी भी धर्म का मज़ाक उड़ाना हर सूरत गलत है.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई समाज में अल्पसंख्यक समाज है तो उसका मज़ाक़ उड़ाने का काम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उस वक्त किया है जब उनका त्योहार चल रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए आपके पास किसी भी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है लेकिन उसका एक संवैधानिक संवेदनशील तरीका होता है लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से इसकी उम्मीद करना बेकार है.
