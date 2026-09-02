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दिल्ली में साइकिल घोटाले को लेकर AAP का प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज ने स्कूल के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ बांटे पर्चा

बुधवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज अपने कार्यकर्ताओं के साथ चिराग दिल्ली के स्वामी नगर स्थित स्कूल के बाहर पहुंचे. यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर साइकिल खरीद से जुड़े आरोपों वाले पर्चे बांटे. आप नेताओं का कहना है कि सरकार को साइकिल की खरीद में खर्च की गई रकम और उसकी कीमत को लेकर दिल्ली की जनता के सामने पूरी जानकारी रखनी चाहिए. पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि अगर बाजार में साइकिल कम कीमत में उपलब्ध है तो सरकारी खरीद में इसके लिए ज्यादा रकम क्यों खर्च की गई.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्कूली बच्चों को साइकिल देने की योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जिन साइकिलों की खरीद की है, उनकी कीमत बाजार में करीब 4 हजार रुपये है, जबकि सरकार ने इन्हें करीब 7 हजार रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदा है. इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे ‘साइकिल घोटाला’ बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने छात्राओं को बांटने के लिए ₹4,000 की साइकिल को करीब ₹7,000 (₹6,957) की महंगी कीमत पर थोक में खरीदा है. कुल 1,30,000 साइकिलों की इस खरीद में करीब ₹40 करोड़ का घोटाला हुआ है. उन्होंने दावा किया कि टेंडर के नियमों को बदलकर लड़कियों को 'फर्जी स्काइलर' मॉडल की घटिया साइकिलें दी गई हैं, जिनके ब्रेक, टायर और पैडल नकली या बेहद खराब क्वालिटी के हैं.

बांटी गई साइकिलों के नाम को लेकर भी सवाल

आम आदमी पार्टी ने साइकिल पर लगे 'Skyler' नाम को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिस Skyler मॉडल की स्पेसिफिकेशंस टेंडर में दी गई थीं, उसमें सात गियर, सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक थीं. छात्राओं को दी गई साइकिलों में न तो सात गियर हैं, न सस्पेंशन और न ही डिस्क ब्रेक है. यदि टेंडर में एक खास मॉडल और स्पेसिफिकेशंस तय की गई थीं तो आपूर्ति की गई साइकिलें उन स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप क्यों नहीं हैं. Skyler का संबंधित मॉडल बाजार में उपलब्ध नहीं है और इस नाम के इस्तेमाल की भी जांच होनी चाहिए.

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों पर छुट्टी के समय इस कथित घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले पर्चे बांटने का राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है ताकि छात्रों के माता-पिता को इस कथित भ्रष्टाचार की जानकारी मिल सके. इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और उन्होंने दिल्ली सचिवालय तथा उपराज्यपाल कार्यालय के बाहर भी इस मामले की निष्पक्ष जांच और FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है.

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