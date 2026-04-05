हाथरस पहुंची आप की ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ यात्रा, संजय सिंह बोले- जाति-धर्म का भेदभाव बंद हो
संजय सिंह ने कहा पीएम केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं. हम एप्सटीन फाइल्स की बात करते हैं तो बुरा मान जाते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 4:05 PM IST
हाथरस : आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में आगरा से मथुरा तक निकाली जा रही ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा आज हाथरस पहुंची. यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला.
संजय सिंह ने कहा कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना और जाति धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत को दूर करना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश का नौजवान मेहनत करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन जब वह नौकरी की मांग करता है तो उसे लाठी और मुकदमें मिलते हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षामित्र भी खुद को परमानेंट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं. किसान बेरोजगारी की मार झेल रहा है. रेहड़ी पटरी वालों की दुकान उजाड़ दी जाती है. इसलिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इसलिए हम रोजगार दो नहीं तो हर महीने 10 हजार रुपए दो का नारा दे रहे हैं. संजय सिंह ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर होने वाला भेदभाव बंद होना चाहिए.
प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कल उनके केरल दौरे के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, काला धन, रुपये की मजबूती या रसोई गैस किल्लत जैसी समस्याओं पर कोई बात नहीं की. उन्हें मालूम है जाति-धर्म के नाम पर वोट मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि वह केरला फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, लेकिन हम एप्सटीन फाइल्स की बात करते हैं तो बुरा मान जाते हैं.
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