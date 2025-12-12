कोडरमा में आपकी पूंजी, आपका अधिकार कार्यक्रम, बंद पड़े बैंक खातों की जमा पूंजी हकदारों के सुपूर्द
कोडरमा में निष्क्रिय बैंक खाते में जमा पूंजी हकदारों के सुपूर्द की गई.
कोडरमा:आपकी पूंजी, आपका अधिकार इसके तहत 10 वर्षों से बंद पड़े बैंक खातों में जमा पूंजी को उनके हकदारों के सुपूर्द किया जा रहा है. इस योजना के तहत शुक्रवार को कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित शिव वाटिका में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के साथ अन्य बैंकों के भी अधिकारी शामिल हुए.
बैंकों की ओर से लगाए गए थे स्टॉल
इस मौके पर अलग-अलग बैंकों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए थे. जहां बंद पड़े बैंक खातों के हकदार अपना हक पाने और अपने बंद पड़े खातों से जुड़ी जानकारी के लिए उपस्थित हुए. जिन लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से बंद पड़े बैंक खातों को पुनर्जीवित करने और उसमें जमा पूंजी का हक पाने के लिए आवेदन किया था उनमें से कई आवेदनों के निस्तारण के बाद उन हकदारों के बीच बैंकों में जमा पूंजी का क्लेम सेटेलमेंट करते हुए लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया.
तकरीबन ढाई करोड़ का क्लेम सेटेलमेंट
इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि कोडरमा जिले में 90,000 बैंक खाते इनएक्टिव हैं और उनमें तकरीबन 33 करोड़ रुपये जमा हैं. उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से खाताधारको के असली हकदारों के बीच तकरीबन ढाई करोड़ रुपये का क्लेम सेटेलमेंट करते हुए उन हकदारों के बीच राशि हस्तांतरण का प्रमाण पत्र का वितरण किया गया.
लाभुकों ने जाहिर की खुशी
वहीं दूसरी तरफ क्लेम सेटेलमेंट के बाद लाभुकों ने खुशी जाहिर की. उन्होंने हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.
