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'थिंक टैंक नहीं सेप्टिक टैंक', संदीप पाठक के घर पर लिखा स्लोगन, आप कार्यकर्ताओं का विरोध

संदीप पाठक के घर पर लिखा स्लोगन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुंगेली : आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ में विरोध का सामना करना पड़ रहा है.आप कार्यकर्ताओं ने उनके लोरमी के पैतृक गांव बटहा में जमकर नारेबाजी और दीवारों में विवादित शब्द लिखें. कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया.

सेप्टिक टैंक की दी संज्ञा

आप कार्यकर्ताओं के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव की दीवारों पर उन्होंने थिंक टैंक नहीं सेप्टिक टैंक जैसे स्लोगन लिखे. आपको बता दें कि संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने पंजाब कोटे से राज्यसभा भेजा था. लेकिन राघव चड्डा के आप पार्टी छोड़ने के बाद सात सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली,उनमें से एक संदीप पाठक भी हैं. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के इस कदम की घोर निंदा की है.

संदीप पाठक के घर पर लिखा स्लोगन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में ही कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

आप कार्यकर्ता उनके घर बटहा पहुंचे और नारेबाजी की, साथ ही उन्होंने घर की दीवार पर 'गद्दार' लिखकर अपना विरोध जताया. पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर विरोध की तस्वीरें पोस्ट की हैं और लिखा- जिसे 'थिंक टैंक' समझा वो 'सेप्टिक टैंक' निकला.