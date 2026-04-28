'थिंक टैंक नहीं सेप्टिक टैंक', संदीप पाठक के घर पर लिखा स्लोगन, आप कार्यकर्ताओं का विरोध
आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक के बीजेपी ज्वाइन करने पर विरोध हो रहा है.उनके पैतृक गांव में कार्यकर्ताओं ने दीवार पर स्लोगन लिखे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 28, 2026 at 8:14 PM IST
मुंगेली : आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ में विरोध का सामना करना पड़ रहा है.आप कार्यकर्ताओं ने उनके लोरमी के पैतृक गांव बटहा में जमकर नारेबाजी और दीवारों में विवादित शब्द लिखें. कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया.
सेप्टिक टैंक की दी संज्ञा
आप कार्यकर्ताओं के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव की दीवारों पर उन्होंने थिंक टैंक नहीं सेप्टिक टैंक जैसे स्लोगन लिखे. आपको बता दें कि संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने पंजाब कोटे से राज्यसभा भेजा था. लेकिन राघव चड्डा के आप पार्टी छोड़ने के बाद सात सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली,उनमें से एक संदीप पाठक भी हैं. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के इस कदम की घोर निंदा की है.
गांव में ही कार्यकर्ताओं ने किया विरोध
आप कार्यकर्ता उनके घर बटहा पहुंचे और नारेबाजी की, साथ ही उन्होंने घर की दीवार पर 'गद्दार' लिखकर अपना विरोध जताया. पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर विरोध की तस्वीरें पोस्ट की हैं और लिखा- जिसे 'थिंक टैंक' समझा वो 'सेप्टिक टैंक' निकला.
दीवारों में विवादित शब्द लिखकर
मुंगेली जिले के बटहा में राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक का गांव है. इस गांव में आप कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनके घर की दीवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखीं.
आप पार्टी के थिंक टैंक माने जाते थे संदीप पाठक
संदीप पाठक का सीधा संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है.संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी का चुनावी 'थिंक टैंक' माना जाता रहा है. AAP के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर संदीप पाठक ने कई राज्यों में पार्टी के विस्तार और चुनावी रणनीति को आकार दिया. छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी रहे संदीप पाठक छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से समझते थे और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ थी.
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