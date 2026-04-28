ETV Bharat / state

'थिंक टैंक नहीं सेप्टिक टैंक', संदीप पाठक के घर पर लिखा स्लोगन, आप कार्यकर्ताओं का विरोध

आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक के बीजेपी ज्वाइन करने पर विरोध हो रहा है.उनके पैतृक गांव में कार्यकर्ताओं ने दीवार पर स्लोगन लिखे.

AAP workers protest against MP
संदीप पाठक के घर पर लिखा स्लोगन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेली : आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ में विरोध का सामना करना पड़ रहा है.आप कार्यकर्ताओं ने उनके लोरमी के पैतृक गांव बटहा में जमकर नारेबाजी और दीवारों में विवादित शब्द लिखें. कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया.

सेप्टिक टैंक की दी संज्ञा

आप कार्यकर्ताओं के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव की दीवारों पर उन्होंने थिंक टैंक नहीं सेप्टिक टैंक जैसे स्लोगन लिखे. आपको बता दें कि संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने पंजाब कोटे से राज्यसभा भेजा था. लेकिन राघव चड्डा के आप पार्टी छोड़ने के बाद सात सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली,उनमें से एक संदीप पाठक भी हैं. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक के इस कदम की घोर निंदा की है.

AAP workers protest against MP
संदीप पाठक के घर पर लिखा स्लोगन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में ही कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

आप कार्यकर्ता उनके घर बटहा पहुंचे और नारेबाजी की, साथ ही उन्होंने घर की दीवार पर 'गद्दार' लिखकर अपना विरोध जताया. पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर विरोध की तस्वीरें पोस्ट की हैं और लिखा- जिसे 'थिंक टैंक' समझा वो 'सेप्टिक टैंक' निकला.

दीवारों में विवादित शब्द लिखकर

मुंगेली जिले के बटहा में राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक का गांव है. इस गांव में आप कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनके घर की दीवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखीं.

आप पार्टी के थिंक टैंक माने जाते थे संदीप पाठक

संदीप पाठक का सीधा संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है.संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी का चुनावी 'थिंक टैंक' माना जाता रहा है. AAP के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर संदीप पाठक ने कई राज्यों में पार्टी के विस्तार और चुनावी रणनीति को आकार दिया. छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी रहे संदीप पाठक छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से समझते थे और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ थी.

आंगनबाड़ी निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, घटिया निर्माण पर फूटा गुस्सा, वार्डवासियों ने निगम दफ्तर घेरा

आईपीएल सट्टा नेटवर्क का खुलासा, ऐप और यूपीआई से सट्टेबाजी, आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर रामानुजगंज के जंगल से लापता युवती की लाश बरामद, पुलिस की जांच जारी

TAGGED:

AAP WORKERS PROTEST
MP SANDEEP PATHAK
संदीप पाठक
गद्दार
SANDEEP PATHAK TRAITOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.