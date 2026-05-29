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पानी की किल्लत पर AAP का हल्ला बोल, मटका लेकर विधायक कुलदीप जल बोर्ड ऑफिस पहुंचे, पुलिस ने रोका

पानी पर AAP का मटका फोड़ प्रदर्शन ( ETV BHARAT )