O-Zone प्रभावित कॉलोनियों को बचाने के लिए AAP शुरू करेगा हस्ताक्षर अभियान, संसद से कानून बनाने की मांग
दिल्ली में भाजपा की "चार इंजन वाली सरकार" होने के कारण सत्ता पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा है. AAP ने साधा निशान
Published : June 16, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में ओ-जोन (O-Zone) क्षेत्र में चल रही तोड़फोड़ और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि केंद्र, दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए और अन्य एजेंसियों पर भाजपा का नियंत्रण होने के बावजूद लोगों के घरों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने ओ-जोन प्रभावित कॉलोनियों में बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की "चार इंजन वाली सरकार" होने के कारण सत्ता पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों और अब ओ-जोन क्षेत्र में दशकों से रह रहे लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई परिवार 40-50 वर्षों से इन इलाकों में रह रहे हैं, लेकिन पहले कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई.
O Zone मुद्दे पर Signature Campaign की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी | AAP दिल्ली संयोजक @Saurabh_MLAgk और MLA @Sanjeev_aap की महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता | LIVE https://t.co/dgQnWcInF1— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) June 16, 2026
वादा नहीं, कानून चाहिए
विधायक संजीव झा ने कहा कि ओ-जोन प्रभावित करीब 91 कॉलोनियों के लोग असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री लोगों को केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं दे रहे. संजीव झा ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में लोगों के घर बचाना चाहती है तो संसद में कानून लाकर इन कॉलोनियों को वैधानिक सुरक्षा दे. उन्होंने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन से लोगों का भरोसा नहीं बनेगा, क्योंकि पहले भी कई वादे किए गए लेकिन बुलडोजर कार्रवाई नहीं रुकी.
चारों इंजन की ताकत के साथ भाजपा अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। इन्होंने झुग्गियां पर बुल्डोजर चलाकर लाखों लोगों को बेघर किया। खुद CM रेखा गुप्ता की अपनी विधानसभा में लोगों के घर तोड़े गए।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) June 16, 2026
अब O zone के नाम पर हजारों घरों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है। ऊपर से भाजपा की बेशर्मी ये है कि… pic.twitter.com/7is4NnS7cl
संसद में विशेष कानून बनाने की मांग:
AAP नेताओं ने कहा कि जिस तरह दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस एक्ट के तहत अनधिकृत कॉलोनियों को संरक्षण मिला हुआ है, उसी तरह ओ-जोन प्रभावित कॉलोनियों को भी कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि संसद में भाजपा के पास बहुमत है, इसलिए यदि सरकार चाहे तो कानून बनाकर लोगों को राहत दे सकती है.
बदरपुर की कॉलोनियों का मुद्दा भी उठाया
बदरपुर क्षेत्र से जुड़े पार्टी नेता चौबे ने कहा कि ओ-जोन के नाम पर सबसे अधिक असर उनकी विधानसभा की कॉलोनियों पर पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि बदरपुर विधानसभा की 45 कॉलोनियां प्रभावित हैं और कई इलाके यमुना से कई किलोमीटर दूर होने के बावजूद ओ-जोन की श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं. उन्होंने भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों से इस मुद्दे पर राजनीति होती रही, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाला गया.
दिल्ली की करीब 91 काॅलोनियों में O zone की वजह से लोगों की नींदें गायब हैं। ऊपर से भाजपा के सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक झूठा आश्वाशन परोस रहे हैं।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) June 16, 2026
O zone का समाधान केवल संसद में कानून बनाने से होगा। अगर भाजपा ऐसा नहीं करती है तो AAP सभी कॉलोनियों में जाकर ‘सिग्नेचर कैंपेन’… pic.twitter.com/A7l2TPT3HZ
घर-घर जाकर चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान
प्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी ओ-जोन प्रभावित कॉलोनियों में घर-घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. इस अभियान में विधायक, पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता लोगों से हस्ताक्षर करवाकर एक ज्ञापन तैयार करेंगे. पार्टी का कहना है कि यह हस्ताक्षर अभियान प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि संसद में कानून बनाकर ओ-जोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्थायी सुरक्षा प्रदान की जा सके.
AAP नेताओं ने कहा कि जब तक संसद में कानून नहीं बनता, तब तक दिल्ली के लाखों लोगों के घरों पर संकट बना रहेगा. पार्टी ने भाजपा से वादों की जगह कानूनी समाधान देने की मांग करते हुए कहा कि लोगों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि कानून के जरिए सुरक्षा चाहिए.
ये भी पढ़ें-