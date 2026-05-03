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पूर्वांचली समाज के समर्थन में सड़कों पर उतरी AAP, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास का किया घेराव

AAP का आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी की छत्रछाया में पूर्वांचली समाज निशाने पर है और लगातार उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं.

पूर्वांचली समाज के समर्थन में सड़कों पर उतरी AAP
पूर्वांचली समाज के समर्थन में सड़कों पर उतरी AAP (AAP एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 3, 2026 at 4:24 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पूर्वांचली समाज के खिलाफ बढ़ते अपराधों और भेदभाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्वांचली प्रकोष्ठ ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास का घेराव किया और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के कार्यकाल में पूर्वांचली समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है.

संजीव झा ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बिहार से था. उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती नफरत का संकेत है, जहां पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. इस घटना को लेकर पार्टी ने सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि राजधानी में इस तरह की घटनाएं शासन की विफलता को दर्शाती हैं.

दिल्ली सरकार की नाकामी से गई जान

AAP विधायक संजीव झा ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, “आज दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से एक नौजवान की जान चली गई. केवल इसलिए कि वह बिहार से था, उसकी हत्या कर दी गई. यह बेहद दुखद और खतरनाक संकेत है.” उन्होंने कहा कि एक परिवार का सहारा छिन गया और सवाल यह है कि आखिर इतनी नफरत क्यों फैल रही है. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में माहौल इस हद तक बिगड़ गया है कि लोगों को उनके राज्य के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है.

पूर्वांचली समाज को बार-बार बनाया गया निशाना

संजीव झा ने BJP सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद से पूर्वांचली समाज को बार-बार निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा, “कभी झुग्गियां तोड़ी गईं, कभी दुकानों पर कार्रवाई हुई, कभी लोगों को बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहकर बदनाम किया गया. इसका नतीजा आज नफरत के रूप में सामने आ रहा है.” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल दिखावे के लिए संवेदना जताई, लेकिन पीड़ित परिवार को वास्तविक न्याय नहीं मिला.

मुआवजे और नौकरी की मांग

AAP ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की है कि पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. संजीव झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल फोटो खिंचवाने तक ही अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए. उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

आगे भी जारी रहेगा आंदोलन

AAP नेताओं ने कहा कि यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है. पार्टी का कहना है कि पूर्वांचली समाज की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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