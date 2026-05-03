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पूर्वांचली समाज के समर्थन में सड़कों पर उतरी AAP, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास का किया घेराव

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पूर्वांचली समाज के खिलाफ बढ़ते अपराधों और भेदभाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्वांचली प्रकोष्ठ ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास का घेराव किया और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के कार्यकाल में पूर्वांचली समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है.

संजीव झा ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बिहार से था. उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती नफरत का संकेत है, जहां पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. इस घटना को लेकर पार्टी ने सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि राजधानी में इस तरह की घटनाएं शासन की विफलता को दर्शाती हैं.

दिल्ली सरकार की नाकामी से गई जान

AAP विधायक संजीव झा ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, “आज दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से एक नौजवान की जान चली गई. केवल इसलिए कि वह बिहार से था, उसकी हत्या कर दी गई. यह बेहद दुखद और खतरनाक संकेत है.” उन्होंने कहा कि एक परिवार का सहारा छिन गया और सवाल यह है कि आखिर इतनी नफरत क्यों फैल रही है. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में माहौल इस हद तक बिगड़ गया है कि लोगों को उनके राज्य के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है.

पूर्वांचली समाज को बार-बार बनाया गया निशाना