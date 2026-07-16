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MCD चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर AAP का बड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर तीन पार्षद निलंबित

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) की वार्ड कमेटी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया है. आम आदमी पार्टी ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने वाले पार्षदों को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है. इन पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से वेस्ट ज़ोन और सिटी एसपी जोन में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है.

एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने बताया कि वार्ड कमेटी चुनाव के दौरान कुछ पार्षदों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान किया, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है. इसी के चलते संबंधित पार्षदों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है. नारंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्पष्ट संदेश है जनादेश और पार्टी के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चुनाव कोई व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी लड़ती है. इसलिए इन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, ताकि आगे भी कोई गद्दारी करने से पहले सोचे.

निलंबित किए गए पार्षदों में वेस्ट जोन के वार्ड 114 से पार्षद निर्मला देवी शर्मा, वार्ड 116 से पार्षद कृष्णा देवी राघव और वार्ड 75 सिटी एसपी जोन से पार्षद सुल्ताना आबाद शामिल हैं. बता दें कि वेस्ट जोन में आम आदमी पार्टी के 13 और भाजपा के 12 पार्षद थे. चुनाव में मतदान के बाद जब रिजल्ट आया तो भाजपा को 14 और आम आदमी पार्टी को 11 वोट मिले. इस तरह भाजपा ने जीत दर्ज की और आप के दो पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की यह बात साफ हो गई.