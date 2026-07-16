MCD चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर AAP का बड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर तीन पार्षद निलंबित
आम आदमी पार्टी ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने वाले पार्षदों को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है.
Published : July 16, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) की वार्ड कमेटी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया है. आम आदमी पार्टी ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने वाले पार्षदों को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है. इन पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से वेस्ट ज़ोन और सिटी एसपी जोन में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है.
एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने बताया कि वार्ड कमेटी चुनाव के दौरान कुछ पार्षदों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान किया, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है. इसी के चलते संबंधित पार्षदों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है. नारंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्पष्ट संदेश है जनादेश और पार्टी के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चुनाव कोई व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी लड़ती है. इसलिए इन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, ताकि आगे भी कोई गद्दारी करने से पहले सोचे.
MCD वार्ड कमेटी चुनाव में क्रॉस-वोटिंग करने वालों पर आम आदमी पार्टी का बड़ा एक्शन‼️— Ankush Narang (@AnkushNarang_) July 16, 2026
वेस्ट ज़ोन में चेयरमैन चुनाव और सिटी एसपी ज़ोन में पार्टी के खिलाफ़ क्रॉस-वोटिंग करने वाले पार्षदों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आम आदमी पार्टी का स्पष्ट संदेश है जनादेश और पार्टी… pic.twitter.com/aIgSQCUxfg
निलंबित किए गए पार्षदों में वेस्ट जोन के वार्ड 114 से पार्षद निर्मला देवी शर्मा, वार्ड 116 से पार्षद कृष्णा देवी राघव और वार्ड 75 सिटी एसपी जोन से पार्षद सुल्ताना आबाद शामिल हैं. बता दें कि वेस्ट जोन में आम आदमी पार्टी के 13 और भाजपा के 12 पार्षद थे. चुनाव में मतदान के बाद जब रिजल्ट आया तो भाजपा को 14 और आम आदमी पार्टी को 11 वोट मिले. इस तरह भाजपा ने जीत दर्ज की और आप के दो पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की यह बात साफ हो गई.
इसी तरह सिटी एसपी जोन में भाजपा के पांच और आम आदमी पार्टी के सात पार्षद थे. लेकिन, चुनाव में भाजपा को सात और आम आदमी पार्टी को पांच वोट मिले, जिससे यहां भी क्रॉस वोटिंग की बात साफ हो गई. यहां आम आदमी पार्टी को जानकारी मिली कि उनकी पार्षद सुल्ताना आबाद ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि एक पार्षद विकास टांक तो वोटिंग से पहले ही भाजपा में शामिल हो गए थे. इसलिए आप ने सुल्ताना आबाद को पार्टी से निलंबित कर दिया.
कांग्रेस नेता नाज़िया दानिश ने आप पर साधा निशाना
वहीं, आम आदमी पार्टी द्वारा पार्षदों को निलंबित करने पर एमसीडी में कांग्रेस पार्षद दल की नेता नाज़िया दानिश ने कहा कि आम आदमी पार्टी से अपना घर नहीं संभाला जा रहा है. लगातार उनके पार्षद टूट रहे हैं और क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं. 2022 के चुनाव में 134 सीट के प्रचंड बहुमत से जीतने वाली आम आदमी पार्टी आज 96 पार्षदों पर पहुंच गई है. आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज व अंकुश नारंग को अपने पार्षदों पर ध्यान देना चाहिए. उनके पार्षद आखिर क्यों बीजेपी में भाग रहे हैं.
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