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वार्ड कमेटी चुनाव : भाजपा मजबूत, क्रॉस वोटिंग से 'आप' को बड़ा झटका; तीन पार्षद निलंबित- जानें पूरी कहानी

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है.

BJP Strengthens Grip in MCD
भाजपा के खाते में बढ़े पार्षद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 18, 2026 at 11:28 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. क्रॉस वोटिंग और लगातार हो रहे दल-बदल के चलते पार्टी को केवल दो जोन में जीत मिली, जबकि भाजपा ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली. चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग करने वाले तीन पार्षदों को पार्टी ने निलंबित कर दिया है. अब निगम में भाजपा के पार्षदों की संख्या 140 पहुंच गई है, जबकि आम आदमी पार्टी 96 पार्षदों तक सिमट गई है.

चुनाव के दौरान सिटी-एसपी जोन के चेयरमैन विकास टांक मतदान वाले दिन ही भाजपा में शामिल हो गए. वहीं, सिटी-एसपी जोन की पार्षद सुल्ताना आबाद तथा वेस्ट जोन की पार्षद निर्मला देवी और कृष्णा राघव ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की. घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने तीनों पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया.

एमसीडी की सियासत में 'आप' कमजोर (ETV Bharat)

इन घटनाक्रमों के बाद निगम में आम आदमी पार्टी की ताकत घटकर 96 पार्षदों तक रह गई है, जबकि वर्ष 2022 के निगम चुनाव में 104 सीटें जीतने वाली भाजपा अब 140 पार्षदों के साथ सबसे मजबूत दल बन चुकी है. कांग्रेस के पास नौ पार्षद हैं, जबकि एक सीट रिक्त है. वर्ष 2022 में हुए निगम चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 134 सीटें जीतकर के निगम की सत्ता में काबिज हुई थी. हालांकि, आम आदमी पार्टी को अपना मेयर बनाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा और भाजपा के साथ जद्दोजहद चलती रही. लेकिन दो बार अपना मेयर बनाने के बाद भी आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को संतुष्ट नहीं कर सकी.

वर्ष 2024 के मध्य में हुए वार्ड कमेटी के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी में टूट हुई. फिर पिछले साल जब वार्ड कमेटी का चुनाव हुआ तो एक साथ ही आम आदमी पार्टी के 16 पार्षद टूट गए. इन सभी पार्षदों ने अपनी अलग इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बना ली. आप में निगम में जो टूट शुरू हुई वह अभी तक जारी है.

निगम की राजनीति के जानकार हीरेंद्र राठौर का मानना है कि वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के गठन को लेकर लंबे समय तक चले विवाद ने आम आदमी पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया. उनका कहना है कि यदि समय पर समितियों का गठन हो जाता तो अधिक पार्षदों को जिम्मेदारियां मिलतीं और असंतोष की स्थिति नहीं बनती. पदों के अभाव और संगठनात्मक असंतोष के चलते कई पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया.

फरवरी 2025 में दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद निगम में भी भाजपा की स्थिति लगातार मजबूत होती गई.विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निगम में नामित 14 विधायकों में 11 भाजपा और केवल तीन आम आदमी पार्टी के होने से भी शक्ति संतुलन भाजपा के पक्ष में चला गया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आम आदमी पार्टी ने वार्ड कमेटियों, स्थायी समिति और अन्य समितियों के गठन में अधिक राजनीतिक परिपक्वता दिखाई होती, तो हर वर्ष बड़ी संख्या में पार्षदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर संगठन को एकजुट रखा जा सकता था. लगातार हो रहे दल-बदल और क्रॉस वोटिंग ने निगम में पार्टी की स्थिति को कमजोर कर दिया है, जबकि भाजपा ने इसका लाभ उठाकर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है.

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