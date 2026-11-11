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AQI आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप: आंखों पर काली पट्टी बांधकर AAP ने CAQM को सौंपी शिकायत

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति छिपाने के लिए AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. इसी मुद्दे पर बुधवार को AAP के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पहुंचा. इस दौरान आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिकायत पत्र दिखाते पार्टी नेताओं ने AQI के आंकड़ों में कथित गड़बड़ी के खिलाफ विरोध जताया. पार्टी ने मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव करने और दिवाली की रात डेटा ब्लैकआउट किए जाने का मुद्दा उठाया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि CAQM ने मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव गलत माना है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है.

AAP की ओर से इस मामले में प्रतीकात्मक विरोध भी किया गया. पार्टी नेताओं ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिकायत पत्र के जरिए प्रदूषण निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए. पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां प्रदूषण की वास्तविक स्थिति जनता के सामने नहीं आने दे रही हैं. प्रतिनिधिमंडल ने CAQM के सदस्य सचिव और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई. इसमें मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव, हरित क्षेत्रों में स्टेशन लगाने और दिवाली के दौरान AQI के आंकड़ों में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दे शामिल रहे.