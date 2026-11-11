AQI आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप: आंखों पर काली पट्टी बांधकर AAP ने CAQM को सौंपी शिकायत
दिल्ली के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. लोग बीमार पड़ कर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं. AAP विधायक कुलदीप कुमार
Published : November 11, 2026 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति छिपाने के लिए AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. इसी मुद्दे पर बुधवार को AAP के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पहुंचा. इस दौरान आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिकायत पत्र दिखाते पार्टी नेताओं ने AQI के आंकड़ों में कथित गड़बड़ी के खिलाफ विरोध जताया. पार्टी ने मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव करने और दिवाली की रात डेटा ब्लैकआउट किए जाने का मुद्दा उठाया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि CAQM ने मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव गलत माना है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है.
AAP की ओर से इस मामले में प्रतीकात्मक विरोध भी किया गया. पार्टी नेताओं ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिकायत पत्र के जरिए प्रदूषण निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए. पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां प्रदूषण की वास्तविक स्थिति जनता के सामने नहीं आने दे रही हैं. प्रतिनिधिमंडल ने CAQM के सदस्य सचिव और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई. इसमें मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव, हरित क्षेत्रों में स्टेशन लगाने और दिवाली के दौरान AQI के आंकड़ों में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दे शामिल रहे.
Our delegation met CAQM Member Secretary and had a long elaborate discussion on 2 important issues: 1. Data blackout by CPCB on Diwali night. 2. AQI fraud being committed by Rekha Gupta Govt by sprinkling water on the top of AQI monitoring stations. CAQM has assured action on both manipulations.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 11, 2026
मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी छिड़कने को CAQM ने माना गलत: सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात के बाद बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने जहांगीरपुरी समेत कई आबादी वाले इलाकों में लगे AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव किए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि इन इलाकों में प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है, लेकिन स्टेशनों के आसपास पानी छिड़कने से रीडिंग प्रभावित हो सकती है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि CAQM के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव करना गलत है. आयोग ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया है.
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दिवाली की रात डेटा ब्लैकआउट करने का आरोप: AAP ने दिवाली की रात AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा बंद किए जाने का आरोप भी लगाया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी दिवाली पर प्रदूषण बढ़ने के दौरान CPCB और DPCC के कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा ब्लैकआउट किया गया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस मामले की शिकायत CAQM से की है. आयोग ने CPCB के मॉनिटरिंग उपकरण बदलने की बात कही है, जिससे भविष्य में डेटा ब्लैकआउट की समस्या न हो और लोगों को प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का पता चल सके.
999 के बाद AQI की रीडिंग पर भी सवाल: सौरभ भारद्वाज ने AQI की अधिकतम रीडिंग को लेकर भी CPCB की व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि CPCB का तर्क है कि AQI का आंकड़ा 999 तक पहुंचने के बाद सिस्टम इससे अधिक की रीडिंग नहीं दिखा पाता. AAP नेता ने सवाल किया कि अगर प्रदूषण का स्तर 999 से भी ज्यादा हो जाए तो लोगों को वास्तविक आंकड़ा कैसे पता चलेगा. उन्होंने कहा कि CAQM ने भी CPCB के इस तर्क को उचित नहीं माना है और उपकरण बदलने के लिए कहने का भरोसा दिया है.
The CAQM was shown videos of continuous sprinkling of water on AQI monitoring stations and CAQM agreed to take action against Delhi Govt for AQI fraud. That also assured that CPCB will change its equipment’ so that data blackout will be prevented. https://t.co/XS3Kj0Nf5Z— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 11, 2026
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एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर पहुंचेगी AAP: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आयोग ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर कार्रवाई के निर्देश देने का भरोसा दिया है. उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को दी गई शिकायत पर भी CAQM ने CPCB को कार्रवाई के लिए लिखा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने कहा कि आयोग ने कार्रवाई के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे. ऐसा नहीं होने पर AAP का प्रतिनिधिमंडल दोबारा CAQM से मुलाकात करेगा.
AAP विधायक कुलदीप कुमार ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं. दमे के मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है. कुलदीप कुमार ने दावा किया कि दिवाली के दौरान कई इलाकों में AQI 3000 से अधिक पहुंच गया था. उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों की अनुमति के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे भी जलाए गए. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है.
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