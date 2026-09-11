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DUSU चुनाव में पहली बार उतरी AAP की छात्र इकाई ASAP, 'बदलाव का मैनिफेस्टो'किया जारी

ASAP ने डूसू चुनाव लिए अपना ‘बदलाव का मैनिफेस्टो’ जारी किया है.

ASAP ने जारी किया बदलाव का मैनिफेस्टो
ASAP ने जारी किया बदलाव का मैनिफेस्टो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2026 at 10:41 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026-27 में पहली बार आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है. संगठन ने शुक्रवार को डूसू चुनाव के लिए अपना ‘बदलाव का मैनिफेस्टो’ जारी किया. इसमें छात्रों की शिक्षा, हॉस्टल, फीस, छात्र सुविधाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई है. ASAP ने अध्यक्ष पद पर अश्मित कुमार और सचिव पद पर दृष्टिबाधित छात्र पंकज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. संगठन ने कहा कि छात्रों को अब चुनावी वादों के बजाय जमीन पर काम और जवाबदेही चाहिए.

पहली बार डूसू चुनाव में उतरा ASAP

ASAP पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रहा है. संगठन ने कहा कि डीयू की छात्र राजनीति में लंबे समय से प्रमुख छात्र संगठनों का दबदबा रहा है, लेकिन छात्रों की कई बुनियादी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं. ऐसे में संगठन छात्रों के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच रखने की कोशिश कर रहा है. ASAP के मुताबिक, ‘बदलाव का मैनिफेस्टो’ केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छात्रों से जुड़े उन मुद्दों को केंद्र में रखा गया है, जिनका वे रोजाना सामना करते हैं.

पुराने वादों से नहीं होगा बदलाव

मैनिफेस्टो जारी करते हुए ASAP ने कहा कि डूसू चुनाव के दौरान हर साल छात्रों से कई वादे किए जाते हैं. चुनाव खत्म होने के बाद वही मुद्दे पीछे छूट जाते हैं. संगठन का आरोप है कि वर्षों से छात्रों को खोखले वादे मिलते रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दों पर अपेक्षित काम नहीं हुआ. ASAP ने कहा कि इस बार छात्र पुरानी राजनीति के बजाय बदलाव, जवाबदेही और अपनी वास्तविक आवाज को चुनें. संगठन का कहना है कि डूसू में सिर्फ चेहरे बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि छात्र राजनीति की कार्यशैली में बदलाव जरूरी है.

ASAP ने अध्यक्ष पद के लिए अश्मित कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है. संगठन के अनुसार, अश्मित छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठाने और विश्वविद्यालय में जवाबदेह छात्र राजनीति को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में हैं. संगठन के प्रभारी धर्मेंद्र रावत ने कहा कि छात्र राजनीति को केवल चुनाव और पोस्टर तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. आम छात्रों को नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए और ऐसे छात्र आगे आने चाहिए, जो खुद छात्रों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते हैं.

सचिव पद पर दृष्टिबाधित छात्र

सचिव पद के लिए ASAP ने पंकज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. संगठन के अनुसार, पंकज दृष्टिबाधित हैं और दलित समाज से आते हैं. ASAP ने उनके उम्मीदवार बनाए जाने को छात्र राजनीति में प्रतिनिधित्व और समावेशिता से जोड़ते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में उन छात्रों की आवाज भी मजबूती से उठनी चाहिए, जो लंबे समय से मुख्यधारा की राजनीति से दूर रहे हैं. प्रदेश सह-प्रभारी ईशना गुप्ता ने कहा कि पंकज कुमार को नेतृत्व का अवसर देना केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं है. संगठन ऐसी छात्र राजनीति चाहता है, जिसमें आम छात्र, वंचित छात्र और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले युवा नेतृत्व कर सकें.

छात्रों की वास्तविक आवाज को चुनें

ASAP ने डूसू चुनाव में छात्रों से अपील की कि वे पुरानी राजनीति और खोखले वादों के बजाय बदलाव और जवाबदेही को प्राथमिकता दें. संगठन ने कहा कि छात्रसंघ का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं को लगातार उठाना और उनके समाधान के लिए काम करना होना चाहिए.

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