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'हरियाणा से लेकर ओडिशा तक कांग्रेस खत्म, विधायक कितने में बिके, बताए कांग्रेस', आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का तंज

आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ( Etv Bharat )