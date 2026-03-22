'हरियाणा से लेकर ओडिशा तक कांग्रेस खत्म, विधायक कितने में बिके, बताए कांग्रेस', आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का तंज
आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सोनीपत में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा और भाजपा सरकार के साथ-साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला.
Published : March 22, 2026 at 5:08 PM IST
सोनीपतः हरियाणा और ओडिशा में कांग्रेस विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस पर अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी तेजधार तलवार की तरह चल रही है. हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता आज सोनीपत पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी बाण चलाए और कहा कि "हरियाणा से लेकर ओडिशा तक कांग्रेस के विधायक बिके. कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि कितने में बिके."
'आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है': सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी में ईद पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि "आज देश के चारों तरफ युद्ध का माहौल है, आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है. सरकार इस मुद्दे पर चुप बैठी है."
'कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि कितने में बिके उनके विधायक': प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने कांग्रेस पर राज्यसभा चुनाव में बगावत को लेकर तंज कसते हुए कहा कि "हरियाणा से लेकर ओडिशा तक कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है. कांग्रेस के विधायक बिकने को लेकर तैयार रहते हैं तो बीजेपी खरीदने को लेकर तैयार रहती है. अब जांच एजेंसियां क्यों चुप है, जबकि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है. कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि कितने में बिके उनके विधायक."
हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपः आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा में बढ़ते हुए अपराध को लेकर सैनी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "हरियाणा में इंस्पेक्टर राज को खत्म करना चाहिए. अधिकारी वसूली का काम कर रहे हैं. अपराधी और अधिकारी मिलकर गैंग चला रहे हैं. हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की ऐसी कोई तहसील नहीं बची है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर इस भ्रष्टाचार को करवा रहे हैं. "