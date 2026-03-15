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दिल्ली में 'एलपीजी गैस संकट' को लेकर AAP का प्रदर्शन, निकाली शोभायात्रा

प्रदर्शन के दौरान AAP कार्यकर्ता हाथों में गैस सिलेंडर और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए.

दिल्ली में 'एलपीजी गैस संकट' को लेकर AAP का प्रदर्शन
दिल्ली में 'एलपीजी गैस संकट' को लेकर AAP का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 1:30 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है. अब घरेलू गैस सिलेंडर की कथित कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने चांद सिनेमा के पास बैंड-बाजे के साथ शोभायात्रा निकालकर गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है. इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए.

कार्यक्रम का नेतृत्व वार्ड पार्षद विजय कुमार ने किया, जबकि कुलदीप कुमार भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में गैस सिलेंडर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए. पार्षद विजय कुमार ने आरोप लगाया कि देशभर में गैस सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है.

दिल्ली में 'एलपीजी गैस संकट' को लेकर AAP का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पार्षद विजय कुमार ने कहा कि नोटबंदी और कोरोना काल के बाद अब लोगों को गैस सिलेंडर के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है. उनके मुताबिक लोग गैस एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गैस आपूर्ति को सुचारु रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है. देशभर में गैस को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है.

हालांकि, केंद्र सरकार का दावा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. इसके बावजूद इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है.

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