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प्रवेश वर्मा पर FIR की मांग को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले- 'कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएगी AAP'

सौरभ भारद्वाज ने लगाए पुलिस पर आरोप ( Saurabh Bhardwaj X Handle )

नई दिल्ली: मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जमकर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों से दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई है. मामला केवल एक युवक को थप्पड़ मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मोबाइल फोन छीने जाने, सड़क निर्माण की गुणवत्ता और पुलिस की भूमिका से जुड़े कई गंभीर सवाल हैं.