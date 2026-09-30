ETV Bharat / state

प्रवेश वर्मा पर FIR की मांग को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले- 'कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएगी AAP'

AAP दिल्ली अध्यक्ष ने कहा कि पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए. शिकायत पहले ही पुलिस कमिश्नर को दी जा चुकी है. पढ़ें खबर..

सौरभ भारद्वाज ने लगाए पुलिस पर आरोप
सौरभ भारद्वाज ने लगाए पुलिस पर आरोप (Saurabh Bhardwaj X Handle)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जमकर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों से दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई है. मामला केवल एक युवक को थप्पड़ मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मोबाइल फोन छीने जाने, सड़क निर्माण की गुणवत्ता और पुलिस की भूमिका से जुड़े कई गंभीर सवाल हैं.

सड़क से जुड़े मामले की हो रही थी रिकॉर्डिंग

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि जिस युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई, उसकी पहचान 22 वर्षीय साहिब के रूप में हुई है. साहिब मौके पर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और इसी दौरान उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया. साहिब के मोबाइल में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और PWD से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर रिकॉर्डिंग हो रही थी. इसी रिकॉर्डिंग के चलते युवक से मोबाइल छीना गया. मौके पर विधायक जनरैल सिंह ने प्रवेश वर्मा के सामने सड़क की स्थिति दिखाने के लिए उसका हिस्सा उखाड़कर दिखाया था.

पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि पुलिस को घटनास्थल पर स्थिति नियंत्रित करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के बजाय मंत्री प्रवेश वर्मा को वहां से निकलने में मदद की गई. उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की. कुछ पुलिसकर्मियों ने पीड़ित साहिब को धक्का दिया और घटनास्थल से प्रवेश वर्मा को निकलने में मदद की.

ACB में शिकायत देने का ऐलान

'आप' दिल्ली अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अब इस मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) का रुख करेगी. प्रवेश वर्मा, PWD के संबंधित अधिकारियों और विकासपुरी SHO सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी जाएगी. जिस सड़क को लेकर विवाद हुआ, वह करोड़ों रुपये की लागत से बनी है. इसलिए इसकी जांच किसी सक्षम तकनीकी संस्था से कराई जानी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि सड़क निर्धारित मानकों के मुताबिक बनी है या नहीं. पुलिस के खिलाफ भी शिकायत पहले ही पुलिस कमिश्नर को दी जा चुकी है. अगर पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो AAP अदालत का रुख करेगी. पार्टी FIR दर्ज कराने और पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग जारी रखेगी.

हरी टी-शर्ट वाले व्यक्ति की भूमिका पर भी सवाल

उन्होंने घटनास्थल के वीडियो का हवाला देते हुए एक हरी टी-शर्ट पहने व्यक्ति की भूमिका पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बल्कि वहां मौजूद AAP पार्षद को कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उकसाने की कोशिश कर रहा था. एक अन्य व्यक्ति भी इसी तरह की गतिविधि में शामिल था. उस दिन हल्की नीली टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति ने भी कथित तौर पर इसी तरह की हरकत की थी. वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान और भूमिका की जांच की जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें-

AAP कार्यकर्ताओं पर पुलिसकर्मी की पिटाई करने का आरोप! केजरीवाल के दौरे के दौरान सादे कपड़ों में था हेड कांस्टेबल

थप्पड़कांड पर सियासत! हेड कांस्टेबल पर हमले के मामले में सौरभ भारद्वाज और जरनैल सिंह पर FIR दर्ज

TAGGED:

AAP SAURABH BHARDWAJ
आप ने पुलिस पर लगाए आरोप
DELHI SLAP INCIDENT
दिल्ली थप्पड़ कांड
AAP ALLEGATIONS AGAINST POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.