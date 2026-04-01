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महंगाई और ईंधन संकट को लेकर AAP का केंद्र पर हमला, कहा- चुनाव के बाद आम जनता पर पड़ेगा पूरा बोझ

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने देश में बढ़ती महंगाई, गैस और पेट्रोल की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला

कमर्शियल गैस, पेट्रोल और जरूरी चीजें हुई महंगी
कमर्शियल गैस, पेट्रोल और जरूरी चीजें हुई महंगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 5:27 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: देश में बढ़ती महंगाई, गैस और पेट्रोल की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि सरकार चुनावों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल महंगाई के असर को छिपा रही है, जबकि आने वाले समय में आम लोगों पर इसका बड़ा बोझ पड़ने वाला है.

कमर्शियल गैस, पेट्रोल और जरूरी चीजें हुई महंगी:

अनुराग ढांडा ने कहा कि देश इस समय एक गंभीर आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जहां रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर महंगाई के असर को “चैनलाइज” करने की कोशिश कर रही है ताकि चुनाव से पहले इसकी पूरी तस्वीर सामने न आए. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत पांच बार बढ़ाई गई है और कुल मिलाकर 525 रुपए तक महंगाई हो चुकी है. प्रीमियम पेट्रोल करीब 15 रुपये महंगा हुआ, सीमेंट के दाम 50-100 रुपए तक बढ़े, जेट फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई किराए बढ़ने की आशंका और ब्रेड, जूते-चप्पल जैसी रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होंगी. अनुराग ढांडा ने कहा कि कमर्शियल गैस महंगी होने से होटल और फूड डिलीवरी भी महंगी हो गई है, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है.

महंगाई और ईंधन संकट को लेकर AAP का केंद्र सरकार पर तीखा हमला (ETV Bharat)

चुनाव के कारण घरेलू गैस के दाम रोके गए:

अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अभी इसलिए नहीं बढ़ाए जा रहे क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हैं. उन्होंने कहा कि “चुनाव खत्म होते ही सरकार इसकी भरपाई आम जनता से करेगी. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे दबाव के बीच सरकार ने टोल टैक्स में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर “आग में घी डालने” का काम किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर जल्द ही हर क्षेत्र में दिखाई देगा.

गैस की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग का आरोप :

प्रेसवार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि जब देश महंगाई और संकट से जूझ रहा है, तब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार, रैलियों और उद्घाटन कार्यक्रमों में व्यस्त हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार को इस संभावित आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी नहीं करनी चाहिए. आप ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर गैस सिलेंडर की कमी है और लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित है, ब्लैक मार्केटिंग में छोटे सिलेंडर महंगे दाम पर बिक रहे और सरकार आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है तो उसे तुरंत प्रभावित इलाकों में भेजना चाहिए.

प्रेसवार्ता में अनुराग ढांडा ने गुजरात की राजनीति का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबराकर भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है. गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इशूदान गढ़वी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए ढांडा ने कहा कि पिछले तीन महीनों में 160 से अधिक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें परेशान किया गया. विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता अब विकल्प तलाश रही है और इसी वजह से ऐसी कार्रवाई हो रही है.

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