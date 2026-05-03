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कानपुर में AAP सांसद संजय सिंह बोले- जो ED और CBI से डरेगा वह BJP में जाएगा

कानपुर में AAP सांसद संजय सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कानपुर पहुंचे. उन्होंने देश के वर्तमान राजनैतिक हालातों और पार्टी की एकजुटता को लेकर हुंकार भरी. मर्चेंट चैंबर हॉल में आयोजित विचार गोष्ठी में शिरकत करने आए संजय सिंह ने कहा कि जो ED और CBI से डरेगा वही BJP ज्वाइन करेगा. सांसद संजय सिंह ने कार्यक्रम को सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि आज के दौर में ज्वलंत मुद्दों पर विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक मंच पर आना और चर्चा करना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है. कार्यक्रम में ज्यादातर राजनैतिक पार्टियों के लोग और बुद्धिजीवी शामिल हो रहे हैं. AAP सांसद संजय सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) संजय सिंह ने विपक्ष की एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि इस विचार गोष्ठी में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य दलों के नेता भी चर्चा का हिस्सा बने. यह अच्छी कोशिश है कि सभी दल और बुद्धिजीवी एक साथ बैठकर वर्तमान चुनौतियों और जनहित के मुद्दों पर संवाद शुरू कर रहे हैं.