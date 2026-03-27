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सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर AAP का हमला, संजय सिंह ने कहा- यह बेहद गंभीर और आपत्तिजनक

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अदालत के फैसले को 'सेट' बताकर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह अदालत के फैसले पर टिप्पणी की है, यह बेहद गंभीर और आपत्तिजनक है. किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अदालत को 'सेट' बताना न्यायपालिका के सम्मान के खिलाफ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाला है.

संजय सिंह ने सवाल उठाया कि अगर हालिया फैसला सेट था, तो क्या पहले जो फैसले आप नेताओं के खिलाफ आए, वे भी सेट किए गए थे. उन्होंने कहा कि इस तर्क से यह संकेत मिलता है कि सत्ता में बैठी पार्टी ने अपने पक्ष में फैसले प्रभावित किए होंगे, जो बेहद गंभीर आरोप है. अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य के मामले में स्पष्ट किया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं. उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि अदालत ने यह तक कहा कि आरोप तय करने लायक भी कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं था.