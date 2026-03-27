सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर AAP का हमला, संजय सिंह ने कहा- यह बेहद गंभीर और आपत्तिजनक
संजय सिंह ने कहा कि अगर हालिया फैसला सेट था, तो क्या पहले जो फैसले आप नेताओं के खिलाफ आए, वे भी सेट थे.
Published : March 27, 2026 at 8:34 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अदालत के फैसले को 'सेट' बताकर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह अदालत के फैसले पर टिप्पणी की है, यह बेहद गंभीर और आपत्तिजनक है. किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अदालत को 'सेट' बताना न्यायपालिका के सम्मान के खिलाफ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाला है.
संजय सिंह ने सवाल उठाया कि अगर हालिया फैसला सेट था, तो क्या पहले जो फैसले आप नेताओं के खिलाफ आए, वे भी सेट किए गए थे. उन्होंने कहा कि इस तर्क से यह संकेत मिलता है कि सत्ता में बैठी पार्टी ने अपने पक्ष में फैसले प्रभावित किए होंगे, जो बेहद गंभीर आरोप है. अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य के मामले में स्पष्ट किया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं. उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि अदालत ने यह तक कहा कि आरोप तय करने लायक भी कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं था.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया है:— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 27, 2026
“केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पक्ष में जो अदालत का फ़ैसला आया है, वह ‘सेटिंग’ करके आया है।”
मैं पूछना चाहता हूँ कि जो फ़ैसले अरविंद केजरीवाल जी के ख़िलाफ़ आए थे, क्या वे फ़ैसले नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ‘सेट’… pic.twitter.com/mhSFj8jXUE
माननीय सुप्रीम कोर्ट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान का संज्ञान लेकर अवमानना का मुकदमा चलाना चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 27, 2026
ऐसी मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई हक नहीं है जो कहती हैं कि अदालतें Set होती हैं।
— @SanjayAzadSln, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी pic.twitter.com/33Xi5NoxEF
संजय सिंह ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है तो इससे यह साबित होता है कि मामला कमजोर था और एजेंसी ने बिना पर्याप्त आधार के कार्रवाई की. मुख्यमंत्री के बयान से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने इसे अदालत की अवमानना का मामला बताते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
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