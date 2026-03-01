ETV Bharat / state

जंतर-मंतर पर ‘AAP’ की रैली को आखिरकार मिली हरी झंडी, जानें केजरीवाल ने क्या कहा ?

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रस्तावित जनसभा को लेकर दिनभर चले असमंजस के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर रैली की अनुमति दे दी है. रविवार 1 मार्च को सुबह 11 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार सभा आयोजित होगी. अनुमति मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत बताया और दिल्ली की जनता से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.

शनिवार को पहले दिल्ली पुलिस की ओर से सभा की अनुमति को लेकर नहीं मिल रही थी. कुछ समय के लिए यह संकेत मिला कि रैली की इजाजत रद्द कर दी गई है. इसके बाद पार्टी नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर चला. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, नेता प्रतिपक्ष आतीशी सहित प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर अनुमति नहीं मिलने को लेकर पोस्ट करना शुरू किया. देर रात स्थिति स्पष्ट हुई और रैली को हरी झंडी मिल गई. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि रविवार को ठीक सुबह 11 बजे जंतर-मंतर पर सभा आयोजित की जाएगी.

केजरीवाल ने जताई खुशी: अनुमति मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें संतोष है कि सभा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी. उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वह बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें. इससे पहले, जब अनुमति रद्द होने की खबर सामने आई थी, तब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने लिखा था कि रैली की घोषणा कई दिन पहले कर दी गई थी, लेकिन आखिरी समय में इसे रद्द कर दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या यह किसी हालिया अदालत के आदेश का परिणाम है. साथ ही उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण रैली करना और अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है.