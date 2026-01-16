ETV Bharat / state

संजय सिंह ने कहा- ED और CID पीएम मोदी के छुट्टा सांड; मिर्जापुर में 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा शुरू

'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा का मिर्जापुर से शुभारंभ हुआ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चुनाव प्रभावित करने के लिए कार्रवाई: यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, ईडी और सीआईडी को पीएम मोदी का छुट्टा सांड बन गये हैं. जहां मन कर रहा है, वहीं घुस जा रहे हैं.

मिर्जापुर: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा का मिर्जापुर से शुभारंभ हुआ. यह पदयात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए 22 जनवरी को वाराणसी के सारनाथ में समाप्त होगी.

बंगाल में की गई कार्रवाई टीएमसी का चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गयी है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी.

बेरोजगारी, महंगाई देश की बड़ी समस्याएं: संजय सिंह ने बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है. बेरोजगारी, महंगाई और असमानता आज देश की बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार संघर्ष करती रहेगी.

मिर्जापुर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

विंध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन किया: पदयात्रा से पहले आप नेता संजय सिंह ने शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन किया. इसके बाद वह शहीद उद्यान पहुंचें और वहां शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया. विंध्याचल धाम में उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली, आपसी भाईचारे के लिए मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना की.

