ETV Bharat / state

संजय सिंह ने कहा- ED और CID पीएम मोदी के छुट्टा सांड; मिर्जापुर में 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा शुरू

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को मिर्जापुर में 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा का शुभारंभ किया.

Photo Credit: ETV Bharat
'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा का मिर्जापुर से शुभारंभ हुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा का मिर्जापुर से शुभारंभ हुआ. यह पदयात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए 22 जनवरी को वाराणसी के सारनाथ में समाप्त होगी.

चुनाव प्रभावित करने के लिए कार्रवाई: यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, ईडी और सीआईडी को पीएम मोदी का छुट्टा सांड बन गये हैं. जहां मन कर रहा है, वहीं घुस जा रहे हैं.

जानकारी देते राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

बंगाल में की गई कार्रवाई टीएमसी का चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गयी है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी.

बेरोजगारी, महंगाई देश की बड़ी समस्याएं: संजय सिंह ने बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है. बेरोजगारी, महंगाई और असमानता आज देश की बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार संघर्ष करती रहेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
मिर्जापुर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

विंध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन किया: पदयात्रा से पहले आप नेता संजय सिंह ने शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन किया. इसके बाद वह शहीद उद्यान पहुंचें और वहां शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया. विंध्याचल धाम में उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली, आपसी भाईचारे के लिए मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना की.

यह भी पढ़ें- यूपी विधानसभा चुनाव से पहले OBC को रिझाने का दांव, भारत में पहली बार लगेगी महाराज यदु की प्रतिमा

TAGGED:

AAP RAJYA SABHA MP SANJAY SINGH
ROZGAR DO SAMAJAK NYAY DO PADYATRA
PM MODI ED CID ELECTIONS
PROTEST UNEMPLOYMENT INFLATION
SANJAY SINGH IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.