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आबकारी-राजस्व विभाग के दो अफसरों के तबादले पर AAP ने उठाए सवाल, सौरभ भारद्वाज बोले- वजह बताए सरकार

दिल्ली में आबकारी और राजस्व विभाग के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं.

आप नेता सौरभ भारद्वाज
आप नेता सौरभ भारद्वाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2026 at 9:12 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के आबकारी और राजस्व विभाग से जुड़े दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश तबादले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं. AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इन तबादलों की वजह सार्वजनिक करने की मांग की है. उन्होंने सवाल किया कि क्या इन तबादलों का संबंध पश्चिमी दिल्ली में सीबीआई की हालिया कार्रवाई और आबकारी विभाग से जुड़े एक मामले में बरामद 1.5 करोड़ रुपये की नकदी से है. रिपोर्टों के मुताबिक, AGMUT कैडर के 2003 बैच के IAS अधिकारी नीरज सेमवाल और 2011 बैच के IAS अधिकारी रवि झा को दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है. सेमवाल दिल्ली के राजस्व विभाग में सचिव-सह-डिविजनल कमिश्नर और रवि झा नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे.

24 घंटे के भीतर दिल्ली से बाहर क्यों भेजा गया

सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आबकारी और राजस्व जैसे संवेदनशील विभागों के प्रमुख दो वरिष्ठ अधिकारियों को अचानक दिल्ली से बाहर भेजा गया. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा कि इन तबादलों का आधार और कारण क्या है. उन्होंने कहा कि ये दोनों विभाग दिल्ली सरकार के लिए जरूरी हैं. ऐसे में इतने वरिष्ठ अधिकारियों के अचानक तबादले को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

सीबीआई की कार्रवाई से जोड़कर पूछे सवाल

AAP नेता ने अपने सवालों में पश्चिमी दिल्ली में सीबीआई की हालिया कार्रवाई का भी जिक्र किया. एक रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने पश्चिमी दिल्ली में आबकारी विभाग से जुड़े एक मामले में एक एक्साइज इंस्पेक्टर और एक निजी व्यक्ति को पकड़ा था. तलाशी के दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपये नकद बरामद होने की बात सामने आई थी. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर पैसे इकट्ठा कर रहा था. मामले की जांच जारी बताई गई है. इसी कार्रवाई को आधार बनाते हुए सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि क्या दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला इस मामले से किसी तरह जुड़ा हुआ है. उन्होंने यह भी पूछा कि बरामद रकम का स्रोत क्या था और क्या जांच में किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति की भूमिका सामने आई है.

अधिकारी मुख्यमंत्री ने चुने या एलजी लेकर आए

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से यह भी पूछा कि IAS अधिकारी नीरज सेमवाल और रवि झा की नियुक्ति मुख्यमंत्री की पसंद से हुई थी या उन्हें उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली में तैनात किया गया था. उन्होंने कहा कि यदि तबादले और नियुक्तियां सरकार के स्तर पर तय होती हैं, तो इन अचानक हुए तबादलों की वजह भी सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए. सौरभ भारद्वाज ने अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की.

रवि झा मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जुड़े रहे

AAP नेता ने कहा कि IAS अधिकारी रवि झा मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े विशेष अधिकारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं. ऐसे में उनके तबादले को लेकर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. हालांकि, रिपोर्टों में दोनों अधिकारियों के अरुणाचल प्रदेश तबादले की पुष्टि है, लेकिन इन तबादलों और सीबीआई की आबकारी मामले की कार्रवाई के बीच किसी आधिकारिक संबंध की पुष्टि सामने नहीं आई है. इसलिए AAP द्वारा उठाए गए इस संबंध वाले सवालों को फिलहाल राजनीतिक आरोप और सवाल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

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