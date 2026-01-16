ETV Bharat / state

दिल्ली में अवैध रेत खनन पर LG और CM चुप क्यों, AAP ने कार्रवाई न होने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के बुराड़ी और जगतपुरी इलाके में यमुना के तट पर हो रहे कथित अवैध रेत खनन को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सबूत, कोर्ट के निर्देश और लिखित शिकायतों के बावजूद न तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हुई और न ही खनन माफिया पर सख्त कानूनी कदम उठाए गए. उन्होंने इसे प्रशासन और माफिया के बीच मिलीभगत करार दिया.

सबूत देने के बाद भी कार्रवाई शून्य:

शुक्रवार को 'आप' मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अवैध खनन के वीडियो, फोटो और लाइव लोकेशन सार्वजनिक रूप से सामने आने के बावजूद एलजी ने डीसीपी पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मुख्यमंत्री ने संबंधित डीएम को निलंबित किया. उन्होंने सवाल किया कि आखिर अफसरों पर हाथ डालने से सरकार क्यों बच रही है और खनन माफिया पर अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई.

एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप:

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह मामला करीब एक साल से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चल रहा है. एनजीटी और हाईकोर्ट ने कई बार अवैध खनन रोकने, 24 घंटे निगरानी और पेट्रोलिंग के निर्देश दिए. 30 अप्रैल 2025 को एनजीटी ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि डीएम समेत अफसर केवल चिट्ठीबाजी कर रहे हैं और जमीनी कार्रवाई नहीं हो रही. उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 में दिल्ली सरकार के अफसरों ने एनजीटी में एफिडेविट दाखिल कर दावा किया कि यमुना में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा. लेकिन दिसंबर 2025 में ट्रिब्यूनल के सामने फोटो, वीडियो और लाइव लोकेशन जैसे पुख्ता सबूत पेश किए गए, जिनसे खनन जारी होने की पुष्टि हुई. इस विरोधाभास पर एनजीटी ने सरकार को फटकार भी लगाई.