24 घंटे में 6 हत्याएं: दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर सवाल, AAP का भाजपा सरकार पर तीखा हमला

दिल्ली में सरकार नाम की चीज नहीं नजर आती-सौरभ भारद्वाज मंगलवार को ‘आप’ मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजधानी में दिन-दहाड़े और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हत्याएं हो रही हैं. यह घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन गृह मंत्री प्रचार में व्यस्त हैं और पुलिस नेतृत्व आम जनता या जनप्रतिनिधियों से संवाद नहीं कर रहा.

सौरभ भारद्वाज ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और मोती नगर जैसे इलाकों में हुई हत्याएं यह दिखाती हैं कि छोटी-छोटी बातों पर भी हिंसा जानलेवा रूप ले रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से आम नागरिकों खासकर अभिभावकों और बच्चों में गहरा डर बैठ गया है.‘आप’ प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नशे का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर फैल चुका है और पुलिस की निष्क्रियता या मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि नशे की लत अपराध को बढ़ावा दे रही है और इसके चलते समाज में हिंसक प्रवृत्तियां तेज हुई हैं. दलित और वंचित इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां युवा आसानी से नशे की चपेट में आ रहे हैं.

पुलिस और गृह मंत्रालय पर सवाल

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लगातार हो रही हत्याओं के बावजूद न तो केंद्रीय गृह मंत्री और न ही पुलिस कमिश्नर की ओर से कोई स्पष्ट बयान आया है. उन्होंने इसे जवाबदेही की कमी बताया और कहा कि दिल्ली की सुरक्षा ‘भगवान भरोसे’ छोड़ दी गई है.



दलित बस्तियों में हालात बदतर: राखी बिड़लान

‘आप’ की पूर्व विधायक राखी बिड़लान ने कहा कि मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बवाना, जहांगीरपुरी और त्रिलोकपुरी जैसे इलाकों में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले गरीब, मजदूर और दलित परिवारों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने हालिया एक छात्र की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि घटना स्कूल और पुलिस बूथ के पास हुई, जो कानून-व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है.



'लापता बच्चे और बढ़ते अपराध'

राखी बिड़लान ने दावा किया कि जनवरी के पहले पखवाड़े में सैकड़ों बच्चे लापता हुए हैं और हत्याओं की संख्या भी चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि लोग छोटी घटनाओं की शिकायत तक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पुलिस से किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं रहती.



सुरक्षा के लिए ठोस योजना की मांग

‘आप’ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर से मांग की कि वह चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली की सुरक्षा के लिए ठोस कार्ययोजना पेश करें. उनका कहना है कि राजधानी में ऐसा माहौल बनाया जाए, जहां बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और डर के बिना रोजमर्रा की जिंदगी जी सकें.

