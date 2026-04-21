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संस्था की निष्पक्षता पर सवाल...केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर सौरभ भारद्वाज का हमला

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि रीक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी को अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है. उन्होंने कहा कि पार्टी की शुरुआत में यह इच्छा नहीं थी कि इस विषय पर प्रेस वार्ता की जाए, क्योंकि मामला अदालत के विचाराधीन था और जो भी तथ्य थे, वे अदालत के सामने रखे जा चुके थे. लेकिन भाजपा नेताओं के लगातार मीडिया बयानों के चलते उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी.

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल की ओर से अदालत में जो रीक्यूजल याचिका दायर की गई थी, उसका आधार “रीजनएबल एप्रिहेंशन” यानी न्याय न मिलने की आशंका थी. उन्होंने कहा कि कानून में यह जरूरी नहीं होता कि किसी जज के खिलाफ वास्तविक पक्षपात को साबित किया जाए. यदि किसी पक्ष के मन में उचित और तर्कसंगत संदेह हो तो वह भी याचिका का आधार बन सकता है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अदालत के सामने अपने तर्क विस्तार से रखे थे और लगभग 10 बिंदुओं के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की थी कि क्योंकि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई को लेकर संदेह है.

जज के परिवार को लेकर ‘हितों के टकराव’ का आरोप: भारद्वाज ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के परिवार से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि जज के बेटे और बेटी दोनों केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं और सरकार की ओर से मामलों में पेश होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन वकीलों को केस आवंटित करने का अधिकार उसके पास होता है, जो खुद इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की ओर से पेश हो रहे हैं.