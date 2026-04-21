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संस्था की निष्पक्षता पर सवाल...केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर सौरभ भारद्वाज का हमला

रीक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद आगे की कानूनी रणनीति पर फैसला पार्टी की लीगल टीम करेगी. -सौरभ भारद्वाज, AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष

सौरभ भारद्वाज, AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष
सौरभ भारद्वाज, AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 21, 2026 at 6:24 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि रीक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी को अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है. उन्होंने कहा कि पार्टी की शुरुआत में यह इच्छा नहीं थी कि इस विषय पर प्रेस वार्ता की जाए, क्योंकि मामला अदालत के विचाराधीन था और जो भी तथ्य थे, वे अदालत के सामने रखे जा चुके थे. लेकिन भाजपा नेताओं के लगातार मीडिया बयानों के चलते उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी.

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल की ओर से अदालत में जो रीक्यूजल याचिका दायर की गई थी, उसका आधार “रीजनएबल एप्रिहेंशन” यानी न्याय न मिलने की आशंका थी. उन्होंने कहा कि कानून में यह जरूरी नहीं होता कि किसी जज के खिलाफ वास्तविक पक्षपात को साबित किया जाए. यदि किसी पक्ष के मन में उचित और तर्कसंगत संदेह हो तो वह भी याचिका का आधार बन सकता है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अदालत के सामने अपने तर्क विस्तार से रखे थे और लगभग 10 बिंदुओं के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की थी कि क्योंकि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई को लेकर संदेह है.

जज के परिवार को लेकर ‘हितों के टकराव’ का आरोप: भारद्वाज ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के परिवार से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि जज के बेटे और बेटी दोनों केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं और सरकार की ओर से मामलों में पेश होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन वकीलों को केस आवंटित करने का अधिकार उसके पास होता है, जो खुद इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की ओर से पेश हो रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा इससे एक संभावित “कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट” की स्थिति बनती है, क्योंकि वही व्यक्ति जो सरकारी मामलों का आवंटन करता है, उसी का पक्ष इस केस में शामिल है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह पैदा कर सकती है कि क्या सुनवाई पूरी तरह निष्पक्ष होगी.

RSS से जुड़े कार्यक्रमों का भी जिक्र: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं. उन्होंने इसे भी अपने संदेह का एक कारण बताया और कहा कि यह सभी तथ्य अदालत के सामने रखे गए थे. उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को लेकर अलग-अलग लोगों की राय हो सकती है, लेकिन यह एक “उचित आशंका” बनाने के लिए पर्याप्त आधार थे.

भाजपा पर दोहरे मानदंड का आरोप: सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अन्य मामलों में केंद्र एजेंसियों ने किसी जज पर सवाल उठाए, तब भाजपा ने उसे सही ठहराया था. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक मामले में जांच एजेंसियों ने खुद अदालत बदलने की मांग की थी. सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नेता बांसुरी स्वराज का जिक्र करते हुए कहा कि अब वही लोग इस तरह की मांगों को गलत ठहरा रहे हैं. उन्होंने इसे “दोहरे मानदंड” का उदाहरण बताया.

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