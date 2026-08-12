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दिल्ली में साइकिल खरीद को लेकर AAP ने सरकार पर उठाए सवाल, टायर, ब्रेक और क्रैंक में अंतर दिखाकर दी ये चुनौती

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दोनों साइकिलें देखने में लगभग एक जैसी हैं, लेकिन उनके अलग-अलग हिस्सों में काफी अंतर है. उन्होंने सरकारी साइकिल के टायर को लोकल बताते हुए दावा किया कि दूसरी साइकिल में ब्रांडेड टायर लगा है. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बाजार से खरीदी गई साइकिल में लगे टायर की कीमत करीब 350 से 500 रुपये के बीच है, जबकि सरकारी साइकिल में लगा टायर करीब 150 रुपये का है. उन्होंने रिम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी साइकिल का रिम हल्का है. ब्रेक की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि बाजार से खरीदी गई साइकिल में एल्युमिनियम ब्रेक लगा है, जबकि सरकारी साइकिल में प्लास्टिक ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है. इन अंतर को मौके पर मौजूद साइकिल मैकेनिक से भी जांचवाया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली में छात्राओं को बांटी गई साइकिलों की गुणवत्ता को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को सरकारी साइकिल और बाजार से खरीदी गई साइकिल को आमने-सामने रखकर उनके टायर, ब्रेक, रिम और क्रैंक की तुलना की. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने करीब 1.30 लाख साइकिलें 6,957 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदीं, जबकि AAP ने बाजार से एक साइकिल 4,200 रुपये में खरीदी. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अधिक कीमत चुकाने के बावजूद सरकारी साइकिलों के कई हिस्सों की गुणवत्ता कम है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइकिल मैकेनिक ने दोनों साइकिलों के अलग-अलग कॉम्पोनेंट्स की तुलना की. मैकेनिक के मुताबिक, एक साइकिल में एल्युमिनियम कॉम्पोनेंट है, जबकि दूसरी में प्लास्टिक कॉम्पनेंट लगाया गया है. उन्होंने दोनों साइकिलों के टायर में भी अंतर बताया. मैकेनिक ने दावा किया कि एक साइकिल में कंपनी का टायर लगा है, जबकि दूसरी में लोकल टायर लगा हुआ है. इसके अलावा उन्होंने सरकारी साइकिल के क्रैंक को हल्का बताया.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि AAP के नेता साइकिल विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए तकनीकी अंतर समझाने के लिए मौके पर साइकिल मैकेनिक को बुलाया गया था. दिल्ली सरकार ने करीब 1.30 लाख साइकिलें 6,957 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदी हैं. इसके मुकाबले AAP ने रिटेल मार्केट से एक साइकिल 4,200 रुपये में खरीदने का दावा किया. उन्होंने कहा कि 4,200 रुपये की साइकिल की खरीद की रसीद उनके नाम पर है और इसे सार्वजनिक किया जाएगा. AAP का सवाल है कि जब बाजार में करीब 4,200 रुपये में साइकिल उपलब्ध है तो सरकार ने बड़ी संख्या में साइकिलें करीब 7,000 रुपये प्रति साइकिल की दर से क्यों खरीदीं.

टेंडर की स्पेसिफिकेशंस पर सवाल

AAP विधायक संजीव झा ने साइकिल पर लगे 'Skyler' नाम को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिस Skyler मॉडल की स्पेसिफिकेशंस टेंडर में दी गई थीं, उसमें सात गियर, सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक थीं. संजीव झा ने बताया कि छात्राओं को दी गई साइकिलों में न तो सात गियर हैं, न सस्पेंशन और न ही डिस्क ब्रेक है. उन्होंने सवाल किया कि यदि टेंडर में एक खास मॉडल और स्पेसिफिकेशंस तय की गई थीं तो आपूर्ति की गई साइकिलें उन स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप क्यों नहीं हैं. उन्होंने कहा कि Skyler का संबंधित मॉडल बाजार में उपलब्ध नहीं है और इस नाम के इस्तेमाल की भी जांच होनी चाहिए.

ACB और CBI में शिकायत की चेतावनी

संजीव झा ने कहा कि AAP इस मामले को विधानसभा के अंदर और बाहर उठाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है. यदि सरकार पूरे मामले पर जवाब नहीं देती है तो AAP भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और CBI में शिकायत करेगी. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मामले की जांच कराने की मांग की. साथ ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद को दोनों साइकिलों को आमने-सामने रखकर गुणवत्ता और स्पेसिफिकेशंस की जांच करने की चुनौती दी.



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