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'650 करोड़ के हेल्थ घोटाले' को लेकर आप ने दिल्‍ली सरकार को घेरा, पूछा- अब तक राजीव रंगीला की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

AAP नेता ने आरोप लगाया कि राजीव रंगीला ने अलग-अलग नामों से कई कंपनियां बनाकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की खरीद प्रक्रिया पर कब्जा कर लिया था. उनका दावा था कि किसी भी दवा, मेडिकल उपकरण, बेडशीट या अन्य सामान की खरीद के लिए जो तकनीकी और वित्तीय शर्तें तय होती थीं, उन्हें इस तरह बनाया जाता था कि सामान्य कंपनियां टेंडर में हिस्सा ही न ले सकें. उन्होंने कहा कि इन्हीं कंपनियों के जरिए L1, L2 और L3 बोली लगाई जाती थी और अंत में ठेका उसी समूह की कंपनी को मिल जाता था. इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और सरकारी खरीद बेहद महंगे दामों पर होती थी.सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बाजार में करीब 10 लाख रुपये की मिलने वाली एक्स-रे मशीन दिल्ली सरकार को लगभग 33 लाख रुपये में खरीदी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में केवल दो मशीनों के लिए टेंडर निकाला गया, लेकिन बाद में उसी दर पर 448 मशीनें खरीद ली गईं. उन्होंने कहा कि इसी तरह की खरीद प्रक्रियाओं के कारण सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और ACB ने अपनी FIR में पूरे मॉडस ऑपरेंडी का उल्लेख किया है.AAP नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से हटाने का प्रचार कर रही है, लेकिन जिस व्यक्ति पर पूरे घोटाले का आरोप है, उसके खिलाफ अब तक गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि राजीव रंगीला कहां है और उसे गिरफ्तार करने में देरी क्यों हो रही है.एक सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजीव रंगीला पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सक्रिय रहने की कोशिश करता रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान उसका प्रभाव था, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसे विभाग से बाहर कर दिया गया था. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बारे में उनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन उनके अनुसार पूरे मामले में "पैसे और दलाली का खेल" दिखाई देता है.दिल्ली सरकार की ओर से यह दावा किए जाने पर कि मामला मुख्यमंत्री की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है, सौरभ भारद्वाज ने इसे गलत बताया. उन्होंने कहा कि ACB की FIR में साफ लिखा है कि कार्रवाई "सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन" के आधार पर शुरू हुई थी. यदि मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायत पर मामला दर्ज होता तो FIR में उसका स्पष्ट उल्लेख होता. उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को भी सार्वजनिक करेंगे.प्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग है कि कथित हेल्थ घोटाले के मुख्य आरोपी राजीव रंगीला को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने कहा कि जब FIR का केंद्र वही व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई में देरी समझ से परे है.प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा हटाए गए मतदाताओं की जो सूची राजनीतिक दलों को दी जा रही है, उसमें केवल नाम दिए जा रहे हैं, पते नहीं. उन्होंने कहा कि इससे यह सत्यापित करना संभव नहीं है कि किसी मतदाता का नाम सही कारणों से हटाया गया है या नहीं. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे.प्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस नीति से दोपहिया वाहन निर्माताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि अभी भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत को लेकर कई व्यावहारिक समस्याएं हैं, इसलिए लोगों को जल्दबाजी में पारंपरिक वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर धकेलना उचित नहीं है.

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