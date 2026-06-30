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'650 करोड़ के हेल्थ घोटाले' को लेकर आप ने दिल्‍ली सरकार को घेरा, पूछा- अब तक राजीव रंगीला की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 650 करोड़ रुपये के हेल्थ घोटाले को लेकर ACB और दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए.

Saurabh Bhardwaj,
सौरभ भारद्वाज, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 3:03 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में दिल्ली के 650 करोड़ रुपये के हेल्थ घोटाले को लेकर ACB और दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि ACB की 2 जून 2026 की FIR में पूरे मामले का मुख्य आरोपी राजीव रंगीला है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई का प्रचार कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहा है

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान ACB की FIR दिखाते हुए कहा कि 14 पन्नों की इस FIR में राजीव रंगीला का नाम बार-बार दर्ज है. उन्होंने कहा कि FIR में राजीव रंगीला और अन्य सरकारी अधिकारियों व निजी व्यक्तियों का उल्लेख है, लेकिन नामजद आरोपी के रूप में सबसे प्रमुख नाम राजीव रंगीला का ही है. उन्होंने कहा कि यदि पूरी जांच का केंद्र यही व्यक्ति है तो फिर अब तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. उन्होंने सवाल किया कि "राजीव रंगीला आखिर कहां है और ACB उसे बचा क्यों रही है?"

टेंडर प्रक्रिया में बड़े खेल का आरोपAAP नेता ने आरोप लगाया कि राजीव रंगीला ने अलग-अलग नामों से कई कंपनियां बनाकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की खरीद प्रक्रिया पर कब्जा कर लिया था. उनका दावा था कि किसी भी दवा, मेडिकल उपकरण, बेडशीट या अन्य सामान की खरीद के लिए जो तकनीकी और वित्तीय शर्तें तय होती थीं, उन्हें इस तरह बनाया जाता था कि सामान्य कंपनियां टेंडर में हिस्सा ही न ले सकें. उन्होंने कहा कि इन्हीं कंपनियों के जरिए L1, L2 और L3 बोली लगाई जाती थी और अंत में ठेका उसी समूह की कंपनी को मिल जाता था. इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और सरकारी खरीद बेहद महंगे दामों पर होती थी.एक्स-रे मशीन खरीद का उदाहरण दियासौरभ भारद्वाज ने कहा कि बाजार में करीब 10 लाख रुपये की मिलने वाली एक्स-रे मशीन दिल्ली सरकार को लगभग 33 लाख रुपये में खरीदी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में केवल दो मशीनों के लिए टेंडर निकाला गया, लेकिन बाद में उसी दर पर 448 मशीनें खरीद ली गईं. उन्होंने कहा कि इसी तरह की खरीद प्रक्रियाओं के कारण सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और ACB ने अपनी FIR में पूरे मॉडस ऑपरेंडी का उल्लेख किया है.'20 हजार रुपये के कर्मचारी पर कार्रवाई, लेकिन मुख्य आरोपी फरार'AAP नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से हटाने का प्रचार कर रही है, लेकिन जिस व्यक्ति पर पूरे घोटाले का आरोप है, उसके खिलाफ अब तक गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि राजीव रंगीला कहां है और उसे गिरफ्तार करने में देरी क्यों हो रही है.कांग्रेस सरकार के समय भी सक्रिय थाएक सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजीव रंगीला पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सक्रिय रहने की कोशिश करता रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान उसका प्रभाव था, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसे विभाग से बाहर कर दिया गया था. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बारे में उनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन उनके अनुसार पूरे मामले में "पैसे और दलाली का खेल" दिखाई देता है.CM की शिकायत पर केस दर्ज होने के दावे को बताया गलतदिल्ली सरकार की ओर से यह दावा किए जाने पर कि मामला मुख्यमंत्री की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है, सौरभ भारद्वाज ने इसे गलत बताया. उन्होंने कहा कि ACB की FIR में साफ लिखा है कि कार्रवाई "सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन" के आधार पर शुरू हुई थी. यदि मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायत पर मामला दर्ज होता तो FIR में उसका स्पष्ट उल्लेख होता. उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को भी सार्वजनिक करेंगे.AAP की मुख्य मांगप्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग है कि कथित हेल्थ घोटाले के मुख्य आरोपी राजीव रंगीला को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने कहा कि जब FIR का केंद्र वही व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई में देरी समझ से परे है.SIR और मतदाता सूची पर भी उठाए सवालप्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा हटाए गए मतदाताओं की जो सूची राजनीतिक दलों को दी जा रही है, उसमें केवल नाम दिए जा रहे हैं, पते नहीं. उन्होंने कहा कि इससे यह सत्यापित करना संभव नहीं है कि किसी मतदाता का नाम सही कारणों से हटाया गया है या नहीं. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे.नई EV नीति पर भी सरकार को घेराप्रेस वार्ता के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस नीति से दोपहिया वाहन निर्माताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि अभी भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत को लेकर कई व्यावहारिक समस्याएं हैं, इसलिए लोगों को जल्दबाजी में पारंपरिक वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर धकेलना उचित नहीं है.

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