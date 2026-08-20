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चंडीगढ़ में पानी-पानी व्यवस्था पर AAP का प्रदर्शन, नाव लेकर पहुंचे पार्षद, जलभराव पर की मेयर के इस्तीफे की मांग

चंडीगढ़ में पानी-पानी व्यवस्था पर AAP का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और बदहाल सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम की बैठक से पहले प्रदर्शन किया. AAP पार्षद और कार्यकर्ता हाथों में छोटी नावें लेकर निगम कार्यालय के बाहर पहुंचे और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. नाव लेकर जताया विरोध: प्रदर्शनकारियों ने जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की. AAP ने आरोप लगाया कि मानसून से पहले नालियों और सड़कों की सफाई के दावे किए गए थे, लेकिन सफाई के बाद निकले कचरे के निपटारे की उचित व्यवस्था नहीं की गई. नालियों में दोबारा पहुंचा कचरा: AAP नेताओं के मुताबिक बारिश के दौरान सड़कों पर पड़ा कचरा बहकर दोबारा नालियों और पाइपों में पहुंच गया. इससे पानी की निकासी प्रभावित हुई और शहर के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न हो गईं. पार्टी ने नगर निगम से जल निकासी व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करने की मांग की. नाव लेकर पहुंचे पार्षद, जलभराव पर की मेयर के इस्तीफे की मांग (ETV Bharat)