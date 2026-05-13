दिल्ली में LG हाउस के बाहर AAP का धरना, 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की मांग
3 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर AAP का धरना, संबंधित DCP और SHO के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग
Published : May 13, 2026 at 8:39 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में 3 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मामले में पुलिस और प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी के महिला और पुरुष पार्षद दोपहर 1 बजे से LG हाउस के बाहर बैठे हैं और उपराज्यपाल से मिलने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि LG कार्यालय को दो दिन पहले लिखित रूप से समय मांगा गया था और फोन के जरिए भी संपर्क किया गया, लेकिन अब तक मुलाकात का समय नहीं दिया गया.
धूप और गर्मी में बैठ कर महिला पार्षदों का धरना: AAP नेता ने कहा कि पार्टी की महिला पार्षद, पूर्व मेयर और अन्य जनप्रतिनिधि तेज गर्मी और धूप में लगातार बैठे हुए हैं. उनके साथ विधायक संजीव झा समेत कई पार्षद भी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि सभी लोग सिर्फ इस मांग को लेकर डटे हुए हैं कि बच्ची को न्याय मिले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो. सौरभ भारद्वाज ने कहा, “LG साहब से मिलने के लिए हम लगातार इंतजार कर रहे हैं. ACP ने कहा है कि संदेश अंदर भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया.”
Small girls r raped and @DelhiPolice officers threaten parents, Rapist gets bail in 5 days.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 13, 2026
What do we do ? @CPDelhi doesn’t give time to meet @LtGovDelhi doesn’t give time to meet pic.twitter.com/4pNxJUlhKA
दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) साहब के निवास के बाहर आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ मुलाकत के लिए बैठे हुए हैं :— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) May 13, 2026
एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले में ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर हम दोपहर 1:00 बजे से यहाँ बैठे हैं।
हमारी मांगें स्पष्ट हैं:
लापरवाह DCP और… pic.twitter.com/wbh4IFbji0