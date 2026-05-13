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दिल्ली में LG हाउस के बाहर AAP का धरना, 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की मांग

3 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर AAP का धरना, संबंधित DCP और SHO के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग

मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर AAP का धरना
मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर AAP का धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 8:39 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में 3 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मामले में पुलिस और प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी के महिला और पुरुष पार्षद दोपहर 1 बजे से LG हाउस के बाहर बैठे हैं और उपराज्यपाल से मिलने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि LG कार्यालय को दो दिन पहले लिखित रूप से समय मांगा गया था और फोन के जरिए भी संपर्क किया गया, लेकिन अब तक मुलाकात का समय नहीं दिया गया.

धूप और गर्मी में बैठ कर महिला पार्षदों का धरना: AAP नेता ने कहा कि पार्टी की महिला पार्षद, पूर्व मेयर और अन्य जनप्रतिनिधि तेज गर्मी और धूप में लगातार बैठे हुए हैं. उनके साथ विधायक संजीव झा समेत कई पार्षद भी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि सभी लोग सिर्फ इस मांग को लेकर डटे हुए हैं कि बच्ची को न्याय मिले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो. सौरभ भारद्वाज ने कहा, “LG साहब से मिलने के लिए हम लगातार इंतजार कर रहे हैं. ACP ने कहा है कि संदेश अंदर भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया.”

पुलिस अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप: AAP ने आरोप लगाया कि मामले की जांच में पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही बरती. पार्टी की मांग है कि संबंधित DCP और SHO के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बच्ची के माता-पिता को धमकाया गया और परेशान किया गया. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कमजोर केस तैयार किया गया, उसी के कारण आरोपी को महज पांच दिनों के अंदर जमानत मिल गई. पार्टी ने मांग की है कि आरोपी की जमानत के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं.
स्कूल प्रशासन और ट्रस्ट की जांच की मांग: AAP ने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. पार्टी का कहना है कि स्कूल की लापरवाही या संभावित मिलीभगत की जांच होनी चाहिए. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि कुछ सप्ताह पहले ही इस स्कूल को एक बड़े ट्रस्ट को सौंपा गया है और इस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए. उन्होंने मांग की कि स्कूल और ट्रस्ट से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए. न्याय मिलने तक जारी रहेगा प्रदर्शन: AAP नेताओं ने कहा कि जब तक उपराज्यपाल की ओर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ एक बच्ची के न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि दिल्ली में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही का भी मुद्दा है. ये भी पढ़ें :

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