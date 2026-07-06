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650 करोड़ रुपये के दवा घोटाले पर AAP का विरोध प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली सरकार इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के बजाय मुख्य आरोपी को बचाने का काम कर रही है. AAP नेता सौरभ भारद्वाज

650 करोड़ रुपये के दवा घोटाले पर AAP का विरोध प्रदर्शन
650 करोड़ रुपये के दवा घोटाले पर AAP का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 6, 2026 at 1:28 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपये के दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के बाहर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

धरने को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के बजाय मुख्य आरोपी को बचाने का काम कर रही है.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इस कथित घोटाले का मुख्य आरोपी राजीव रंगीला था, लेकिन ACB ने उसे लगभग एक महीने तक गिरफ्तार नहीं किया. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने के कारण आरोपी जर्मनी चला गया. भारद्वाज ने कहा कि यदि जांच एजेंसियां समय पर कार्रवाई करतीं तो आरोपी देश छोड़कर नहीं जा पाता. उन्होंने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि आखिर आरोपी को बचाने की कोशिश किसके इशारे पर की गई.

DGHS की नियुक्ति पर उठाए सवाल:

AAP प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार की महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (DGHS) डॉ. वत्सला अग्रवाल की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी नियमों की अनदेखी करते हुए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया. उन्होंने कहा कि डॉ. अग्रवाल से वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार किया गया. इतना ही नहीं, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच लंबित होने के बावजूद उन्हें जरूरी जिम्मेदारी सौंपी गई. भारद्वाज ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह सरकार के स्तर पर लिया गया था.

सरकार ने बदले खरीद के नियम:

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले सरकारी अस्पताल अपनी जरूरत के अनुसार दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद करते थे, लेकिन बाद में सरकार ने नियम बदल दिए. उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था के तहत सभी खरीदारी केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के माध्यम से कराई जाने लगी और इसका पूरा नियंत्रण डॉ. वत्सला अग्रवाल के पास था. उन्होंने सवाल किया कि जब पूरी खरीद प्रक्रिया सरकार के फैसले के तहत संचालित हो रही थी, तो अब पूरे घोटाले की जिम्मेदारी केवल अधिकारियों पर डालना उचित कैसे माना जा सकता है.

मुख्यमंत्री से पूछा- क्या रिश्ता है:

धरने के दौरान सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यदि सरकार खुद मान रही है कि स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिन अधिकारियों को उसने नियमों में बदलाव कर जरूरी जिम्मेदारियां दीं, उनके प्रति इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई गई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लोगों के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि डॉ. वत्सला अग्रवाल को लेकर सरकार का क्या रुख था और किन परिस्थितियों में उन्हें इतनी जरूरी जिम्मेदारियां सौंपी गईं.

अस्पतालों के बाहर चलाया जाएगा जनजागरण अभियान:

AAP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को केवल राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे जनता के बीच भी लेकर जाएगी. उन्होंने घोषणा की कि आने वाले दिनों में दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के बाहर शांतिपूर्ण सांकेतिक प्रदर्शन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग में कथित तौर पर किस प्रकार अनियमितताएं हुईं और सरकार ने इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभाई.

धरने में मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने, कथित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा दवा खरीद प्रक्रिया में हुई सभी कथित अनियमितताओं की जांच सार्वजनिक करने की मांग की.

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