भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: AAP का मोदी सरकार के खिलाफ हल्लाबोल! ट्रेड डील की जलाई प्रतियां

गाजियाबाद में प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका व्यापार डील की प्रतिलिपि को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता के विरोध में AAP का प्रदर्शन
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता के विरोध में AAP का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 14, 2026 at 6:51 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और भारत अमेरिका व्यापार संगठन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है.

प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका व्यापार डील की प्रतिलिपि को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया. पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि भारत अमेरिका समझौते की समीक्षा की जाए. आप नेताओं ने कहा कि यदि सरकार समय रहते की ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में पार्टी द्वारा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा. सरकार से हमारी मांग की जल समझौते को रद्द कर देश में नई नीति बनाने का काम किया जाए.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता के विरोध में AAP का प्रदर्शन (ETV Bharat)

जिलाध्यक्ष निमित यादव ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच हुआ व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा. आम आदमी पार्टी समझौते का पूर्ण विरोध करती है और मांग करती है कि जब इस समझौते को रद्द किया जाए ताकि किसानों और छोटे व्यापारियों को नुकसानों से बचाया जा सके. भारत अमेरिका के पास समझौते का असर सीधा देश के किसानों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा, जिससे उनकी आय प्रभावित होगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना चुनौती बनेगी.

निमित यादव ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नीतियों के प्रभाव से भारत पर आर्थिक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं. भारत पहले ही कई उत्पादों पर जीरो टैक्स के साथ काम कर रहा है. जबकि भारत में तैयार हुए उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जा रहा है. भारत अमेरिका व्यापार समझौता के विरोध में आज प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी मुखरता के साथ आवाज उठा रही है. हम सभी विपक्षी पार्टियों से अपील करते हैं इस मुद्दे को गंभीरता से लें.

