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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'आप' का प्रदर्शन, सह प्रभारी बोले, 'देशभर में 13 करोड़ नाम काटे, अब उल्टी गिनती शुरू'

आम आदमी पार्टी की ओर से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगे मनमानी और गड़बड़ी के आरोपों के बीच विपक्ष ने उन पर अपना हमला तेज कर दिया है. आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से शुक्रवार को जयपुर में प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग उठाई गई. वक्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मनमानी करने, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाते हुए शहीद स्मारक पर नारेबाजी की. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से बाहर निकलकर घेराव का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस ने उन्हें बेरिकेड्स लगाकर रोक दिया.