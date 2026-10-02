मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'आप' का प्रदर्शन, सह प्रभारी बोले, 'देशभर में 13 करोड़ नाम काटे, अब उल्टी गिनती शुरू'

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'आप' का प्रदर्शन, सह प्रभारी बोले, 'देशभर में 13 करोड़ नाम काटे, अब उल्टी गिनती शुरू'
'आप' सह प्रभारी ने उन्होंने आरोप जड़ा कि जब चारों तरफ विरोध हुआ, तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अभियान शुरू किया गया.
Published : October 2, 2026 at 5:21 PM IST
जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगे मनमानी और गड़बड़ी के आरोपों के बीच विपक्ष ने उन पर अपना हमला तेज कर दिया है. आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से शुक्रवार को जयपुर में प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग उठाई गई. वक्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मनमानी करने, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाते हुए शहीद स्मारक पर नारेबाजी की. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से बाहर निकलकर घेराव का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस ने उन्हें बेरिकेड्स लगाकर रोक दिया.
'वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम काटे' : पार्टी के प्रदेश सह–प्रभारी सत्यवान राणा ने जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि साल 2002 से 2026 के बीच मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने वाले मतदाताओं का पुनः अध्ययन किया गया. इससे पहले यह प्रक्रिया 2002 में हुई और अब 2026 में हुई है. आम आदमी के लिए झटके की बात यह है कि देशभर में 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूचियों में से हटा दिए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह इलेक्शन कमीशन की वोट की डकैती है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इसका सरगना और पीएम मोदी व गृहमंत्री अमित शाह को इसका मास्टरमाइंड बताया.
पढ़ें: Congress Degana Rally : डोटासरा-जूली ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना, पार्षदों को लेकर कही बड़ी बात
'जहां होते हैं चुनाव वहां करते हैं प्रपंच' : उन्होंने आरोप लगाया कि जहां चुनाव, वहां राजनीति की बात होती है. अपने प्रपंच और षड्यंत्रों से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं. इन्होंने दिल्ली से लेकर राजस्थान और बंगाल तक वोट काटने का काम किया है. आम लोगों को अपने बच्चों और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो आज उन्हें जागना पड़ेगा. आज महात्मा गांधी की जयंती है. जिन्होंने 'करो या मरो' का नारा दिया. आज आमजन के लिए इस नारे को साकार करने का समय है. गोरे अंग्रेजों को महात्मा गांधी की वजह से देश छोड़कर जाना पड़ा था. लेकिन इन काले अंग्रेजों को भगाने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा.
पढ़ें: बेनीवाल का भाजपा-कांग्रेस पर हमला, बोले, 'अघोषित आपातकाल' की तर्ज पर चल रही भाजपा'
'चोरी पकड़ी गई तो कदम पीछे हटाए' : उन्होंने कहा कि SIR के तहत फॉर्म-6 के जरिए नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में कुछ शर्तें जोड़ी गई थी, जिन्हें अब हटा दिया गया है. यह इसलिए हुआ क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई. इन्होंने वोट पर जो डकैती डाली, उसका पर्दाफाश हो चुका है. आज देश में जगह-जगह विरोध के स्वर उठ रहे हैं. जयपुर के शहीद स्मारक से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक आज प्रदर्शन हो रहे हैं. कुछ दिन पहले अन्य राजनीतिक दलों ने भी विरोध जाहिर किया. जब समूचा विपक्ष पीछे पड़ा, तो सरकार को और चुनाव आयोग को अपने कदम पीछे हटाने पड़े. अब जनता को शांत करने के लिए इन्होंने फॉर्म-6 के जरिए नए नाम जोड़ने के पुराने नियम लागू किए.
पढ़ें: Rajasthan Civic Election : डोटासरा-जूली पहुंचे चुनाव आयोग, अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग
'विरोध होने पर शुरू किया नाम जुड़वाने का अभियान' : उन्होंने आरोप जड़ा कि जब चारों तरफ विरोध हुआ तो नाम जुड़वाने का अभियान शुरू किया गया. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नाम काटे ही क्यों गए, ऐसा काम ही क्यों किया गया? जिसे दुरुस्त करने की की जरूरत पड़ी. मतदाता परिचय पत्र केवल पहचान पत्र नहीं, बल्कि देश को बनाने का अधिकार है. उन्होंने कहा, जहां चुनाव थे. वहां जानबूझकर नाम हटाए गए. दिल्ली में 60 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए. अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट पर 40 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए. जिसका असर यह हुआ कि वे 4 हजार वोट से चुनाव हार गए.
'अब शुरू हो चुकी है अंत की उल्टी गिनती' : उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, यह एक सोची-समझी साजिश है. इन्होंने एक तरकीब निकाली कि ये जब जनता का समर्थन हासिल नहीं कर पाए, तो बैक डोर एंट्री के लिए ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को कुर्सी पर बिठाया. उनकी मदद से भाजपा जगह-जगह अपनी सरकार बनाते घूम रहे हैं. अब वो दिन दूर नहीं जब इन्हें हटा दिया जाएगा. अब जनता जाग चुकी है. जब जुल्मों की इन्तेहां हो जाती है तो अंत लाजिमी है. अब इनके अंत की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है.