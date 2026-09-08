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रायपुर में आप का विशाल धरना प्रदर्शन, लचर शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी बढ़ने का आरोप

रायपुर: आम आदमी पार्टी ने सोमवार को राजधानी में विशाल धरना प्रदर्शन किया. आप प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लचर शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं और बेरोजगारी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नलघर चौक में विशाल धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है. गरीब बच्चों को शिक्षा देने पर सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. प्रदेश शिक्षा के मामले में 34 वें नंबर पर है. पेपर लीक जैसे मामले को सरकार रोक नहीं पा रही है. प्रदेश प्रभारी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटीलेटर पर है. हर तरफ जर्ज़र सड़कें हैं. सड़कों पर बैठे मवेशियों की जान जा रही है, बढ़े बिजली बिल से जनता त्रस्त है.