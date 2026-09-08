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रायपुर में आप का विशाल धरना प्रदर्शन, लचर शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी बढ़ने का आरोप

7 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर में आप आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

AAP PROTEST RAIPUR
रायपुर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2026 at 11:56 AM IST

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रायपुर: आम आदमी पार्टी ने सोमवार को राजधानी में विशाल धरना प्रदर्शन किया. आप प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लचर शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं और बेरोजगारी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नलघर चौक में विशाल धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है. गरीब बच्चों को शिक्षा देने पर सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. प्रदेश शिक्षा के मामले में 34 वें नंबर पर है. पेपर लीक जैसे मामले को सरकार रोक नहीं पा रही है. प्रदेश प्रभारी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटीलेटर पर है. हर तरफ जर्ज़र सड़कें हैं. सड़कों पर बैठे मवेशियों की जान जा रही है, बढ़े बिजली बिल से जनता त्रस्त है.

रायपुर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

आप पार्टी के प्रदेश सहप्रभारी सौरभ झा ने कहा कि प्रदेश में किसान परेशान हैं. किसानों को महंगी यूरिया खाद लेना पड़ रहा है. 1 लाख रोजगार की गारंटी का वादा कर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार के राज में बेरोजगारी दर और बढ़ी है.

AAP PROTEST RAIPUR
रायपुर में आप का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन 7 मुद्दों को लेकर आप का धरना प्रदर्शन

  • सरकारी स्कूलों की बदहाली, शिक्षकों की कमी और गिरते शैक्षणिक स्तर में तुरंत सुधार किया जाये.
  • अस्पतालों में डॉक्टरों, आवश्यक दवाइयों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर किया जाये.
  • गौधाम योजना के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच और आवारा मवेशियों के उचित रखरखाव का तुरंत बंदोबस्त किया जाये.
  • राज्य की जर्जर और गड्ढायुक्त सड़कों की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाये.
  • किसानों को महंगी और खाद-बीज की किल्लत, उचित समर्थन मूल्य न मिलने और मुआवजे में हो रही देरी पर ठोस निर्णय लिया जाए.
  • बिजली के बढ़े हुए दामों को वापस लेकर जनता को राहत दिया जाये.
  • प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करें. रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाये.
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