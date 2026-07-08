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दवा घोटाला: GTB अस्पताल के बाहर AAP का प्रदर्शन, सौरभ भारद्वाज ने दागा सवाल, किसकी शह से विदेश भागा राजीव रंगाीला?

दिल्ली में गर्माया दवा घोटाला मामला! ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में कथित ₹650 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया. प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया. उन्होंने दावा किया कि अस्पतालों के लिए दवाओं, मेडिकल उपकरणों और अन्य सामान की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि करीब 10 लाख रुपये की X-ray मशीन 33 लाख रुपये में खरीदी गई. उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चादरों समेत अन्य सामान की खरीद में भी कई गुना अधिक कीमत दिखाई गई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा. AAP का आरोप है कि पूरी खरीद प्रक्रिया में भारी कमीशनखोरी हुई.