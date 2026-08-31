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साइकिल घोटाले के आरोप को लेकर AAP ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, BJP का पलटवार

धिंगान ने कहा कि बिल्कुल सेम कंपनी और मॉडल की साइकिल हम लोगों ने भी खरीदी है. लेकिन, सरकार के घोटाला करने के लिए उस साइकिल को 7 हजार रूपए के रेट से खरीदा है. वीर सिंह धिंगान ने कहा कि जब तक सरकार इस घोटाले के लिए जिम्मेदार मंत्री आशीष सूद के खिलाफ जांच नहीं शुरू कराती है उन पर एफआईआर नहीं कराती और सूद इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा.

अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का इस्तीफा मांगा. आम आदमी पार्टी के विधायक वीर सिंह धिंगान ने कहा कि जो साइकिल 4200 रूपये की है उस साइकिल को दिल्ली सरकार ने 7 हजार रूपए में खरीदकर घोटाला किया है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं की छात्राओं को विद्या वाहिनी योजना के तहत बांटी गई साइकिलों की खरीद में आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है. विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया था.

वहीं, प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद का इस्तीफा मांगा. उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार डेढ़ साल में ही घोटालों की सरकार बन गई है. पहले दवाई घोटाला, चावल घोटाला और अब साइकिल घोटाला करके सभी मंत्री अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं. विरोध प्रदर्शन के दौरान आप विधायक संजीव झा, विशेष रवि सहित कई निगम पार्षद और आप कार्यकर्ता मौजूद रहे.

दिल्ली सरकार द्वारा खरीदी गई सेम साइकिल को खरीदकर आप विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार पर साइकिल घोटाले का आरोप लगाया था. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शिक्षा में 90 करोड़ रूपये का साइकिल घोटाला हुआ है. दिल्ली में 10 अगस्त को 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत छात्राओं को साईकल वितरित की गई थी. पहले चरण में 3 हजार से अधिक छात्राओं को लाभ मिला था. इस बहुप्रतीक्षित योजना के तहत दिल्ली में सरकारी विद्यालयों में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 1.40 लाख से अधिक छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की जाएंगी.

भाजपा का पलटवार

साइकिल घोटाले के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के जवाब में दिल्ली सरकार के मुख्य प्रवक्ता व विधायक अभय वर्मा, प्रवक्ता हरीश खुराना और अनिल शर्मा ने आरोप को झुठा बताया. अभय वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी बेवजह साइकिल वितरण को मुद्दा बना रही है. 11 साल आम आदमी पार्टी सत्ता में रही लेकिन उनको कभी बालिकाओं को साइकिल देने की याद नहीं आई. अब हमारी सरकार ने साइकिल देना शुरू किया तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया. आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को पचा नहीं पा रही है और अनर्गल आरोप लगा रही है.

अभय वर्मा ने कहा कि साइकिल की खरीद भारत सरकार के जेम पोर्टल से सभी नियमों का पालन करते हुए कि गई. प्रवक्ता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को चुनौती देते हुए कहा कि हमारी सरकार हीरो कंपनी की स्काईलर साइकिल दे रही है. सरकार से सस्ती साइकिल अगर कहीं भी खरीदी गई हो तो सौरभ भारद्वाज इसको प्रमाणित करें. अनिल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव हारने के बाद अब बेरोजगार हैं. इसकी उन्हें खबरों में बने रहने के लिए कोई न कोई नाटक करने की आदत हो गई है. साइकिल पूरी पारदर्शिता के साथ जेम पोर्टल से खरीदी गई हैं.

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